Zankstelle Vol. 36: Spiele, die uns prägten

1946 entwickelten Thomas T. Goldsmith Jr. und Estle Ray Mann das erste Spiel für einen Röhrenrechner in der Geschichte. 1952 enstand Oxo, das erste Spiel, dessen Namen wir heute kennen. Das 1958 entstandene Tennis for Two gilt als das erste Videospiel nach unserem heutigen Verständnis. Und 1984 schließlich wurde mit River Raid das erste Computerspiel in Deutschland indiziert.

Computerspiele haben also schon einen langen Weg hinter sich. Und jeder von euch ist auf die ein oder andere Weise irgendwann mit ihnen in Berührung gekommen. Sonst würdet ihr diesen Text hier nicht lesen. Stattdessen würdet ihr euch vermutlich auf Webseiten über seltene Briefmarken informieren oder auf treffpunkt-philosophie.de gepflegt diskutieren. Jeden von euch haben einzelne Spiele geprägt. Da aber nicht alle gleichzeitig beim GG-User-Podcast mitmachen können, tauschen sich an eurer statt Hendrik, Elfant und Jürgen über ihre ganz persönlichen Erweckungserlebnisse aus. Jeder von den dreien stellt einige Spiele vor, die ihn gepackt und seinen Gamer-Geschmack verfeinert haben.

Der Podcast ist dieses Mal mit einer Laufzeit von knapp 147 Minuten ein wenig länger geraten. Genug Zeit für euch, sich eigenen Erinnerungen hinzugeben: kommentiert und schreibt eure eigenen Erlebnisse auf. Welche Höhepunkte hatte eure Zocker-Karriere?

Anhören könnt ihr die aktuelle Folge direkt bei Soundcloud. Zu finden ist die Zankstelle auf Facebook, Soundcloud Spotify und Discord. Schaut vorbei, kommentiert und schlagt gerne auch Themen vor.