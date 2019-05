Xbox Live: Games with Gold im Juni mit NHL 19, Portal und mehr

XOne

Microsoft hat die Games with Gold für den kommenden Monat Juni bekannt gegeben. Gold-Abonnenten von Xbox-Live können sich demnach auf die Sportsimulation NHL 19 und das 2D-Prügelspiel Rivals of Aether für die Xbox One, sowie den Puzzle-Shooter Portal und den Third-Person-Shooter Earth Defense Force 2017 für die Xbox 360 freuen. Wie immer könnt ihr die beiden Last-Gen-Titel dank dem Xbox-Abwärtskompatibilitätsprogramm auch auf der aktuellen Konsole der Redmonder genießen. Nachfolgend die Termine im Überblick:

Xbox One:

NHL 19 - 1. bis 30. Juni 2019

- 1. bis 30. Juni 2019 Rivals of Aether - 16. Juni bis 15. Juli 2019

Xbox 360: