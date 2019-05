Microsoft: Xbox-Game-Pass für PC + Microsoft-Titel kommen zu Steam

Microsoft hat den Xbox Game Pass offiziell für den PC angekündigt. Zwar war es den PC-Spielern bereits seit dem Start des kostenpflichtigen Services möglich, ein Abo abzuschließen, die Auswahl der Spiele war jedoch sehr dürftig und beschränkte sich nur auf die Spiele aus dem Xbox-Play-Anywhere-Programm. In Zukunft sollen PC-Spieler nun Zugriff auf mehr als 100 Titel für Windows 10 erhalten. Dabei werden zum Start neben insgesamt 20 Spielen des Redmonder Herstellers auch Titel verschiedener Microsoft-Partner zur Auswahl stehen.

Insgesamt 75 verschiedene Entwickler und Publisher werden ihre Titel über den PC-Game-Pass anbieten, darunter Bethesda, Sega, Paradox Interactive, Devolver Digital, Deep Silver und mehr. Wie schon auf der Xbox, werden sämtliche kommende Titel der Xbox-Studios am Release-Tag auch im PC-Game-Pass spielbar sein, darunter Titel kürzlich erworbener Studios, wie Playground Games, Ninja Theory, Undead Labs, Obsidian und inXile Entertainment. Ebenfalls wie auf der Konsole, erhalten alle Mitglieder generell 20 Prozent Preisnachlass auf Käufe im Windows Store, sowie zehn Prozent auf alle dazugehörige Zusatzinhalte (Erweiterungen / DLCs).

Microsoft macht zudem ernst mit seinem Versprechen, Spielern den Zugang seiner Titel überall und von jedem Store aus zu ermöglichen. So soll die kommende Umsetzung der Halo - The Master Chief Collection (Testnote: 9.0) für den PC auch bei Steam erscheinen. Zudem werden alle 20 Titel aus dem Game Pass, sowie die kommenden Spiele, wie Gears 5 und alle „Definitive Editions“ der Age-of-Empires-Reihe auf Valves Online-Plattform erscheinen. Microsoft will darüber hinaus zukünftig noch Online-Stores anderer Anbieter bedienen:

Wir wissen, dass Millionen von PC-Spielern auf Steam vertrauen und dass es ein großartiger Ort ist, um Spiele zu erwerben. Wir haben das Feedback der PC-Spieler und den Wunsch, eine Wahl zu haben, gehört. Wir wissen zudem, dass es noch mehr PC-Shops da draußen gibt und wir arbeiten daran, zukünftig die Auswahl an Stores, wo ihr Spiele der Xbox Game Studios erwerben könnt, noch zu erweitern.

Das Ziel sei es, die Spieler zusammenzubringen, um eine gemeinsame Community von Spielern zu schaffen, unabhängig davon, wo sie spielen. Microsoft plant daher alle seine künftigen Spiele mit Features, wie Sprach- und Text-Chat, LFG (Gruppensuche) und Freundeslisten auszustatten, sowie Crossplay zwischen PC und Konsole zu ermöglichen. Weitere Details dazu und zum Xbox Game Pass auf dem PC, sollen im Rahmen der anstehenden E3 bekanntgegeben werden.