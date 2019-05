Ghostbusters - The Video Game Remaster für dieses Jahr angekündigt

PC Switch XOne PS4

2009 wurde anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Kinofilms Ghostbusters - Die Geisterjäger das von Terminal Reality entwickelte Ghostbusters - The Videogame als 3D-Actionadventure veröffentlicht und verkaufte sich innerhalb eines Monats weltweit mehr als eine Million Mal. 2019 wollen Saber Interactive (World War Z) und Publisher Mad Dog Games mit einer überarbeiteten Version an den Erfolg anknüpfen. Im Laufe des Jahres soll Ghostbusters - The Videogame Remastered für Xbox One, PS4, Switch und PC - hier exklusiv im Epic Games Store - erscheinen.

Für den Kampf gegen Geister, Dämonen und Schleim wurden unter anderem alle In-Game-Assets in HD remastert, die Texturen neu aufgelöst und die Beleuchtung überarbeitet. Die Geschichte, die für das Originalspiel extra von Dan Aykroyd und dem 2014 verstorbenen Harold Ramis geschrieben wurde und mit den Originalstimmen von Aykroyd, Ramis, Bill Murray und Ernie Hudson vertont wurde, bleibt unverändert. Ihr schlüpft in die Rolle eines Ghostbusters-Azubis, der an der Seite von Stantz, Spengler, Venkman und Zeddemore mit allerlei technischen Hilfsmitteln und Waffen gegen die übernatürlichen Kreaturen vorgeht, die neuerdings New York unsicher machen. Weitere Informationen sollen in Kürze folgen.