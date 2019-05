Halo - The Master Chief Collection: PC-Beta im Juni + erstes Gameplay

PC XOne

Halo - The Master Chief Collection ab 31,50 € bei Amazon.de kaufen.

343 Industries gab bekannt, dass die Beta zur geplanten PC-Umsetzung der Halo - The Master Chief Collection (Testnote: 9.0) im Juni starten wird. Ursprünglich sollte diese bereits im April für die Mitglieder des Halo-Insider-Programms an den Start gehen, wurde jedoch kurzfristig nach hinten verschoben und soll nun kurz nach der diesjährigen E3 beginnen. Getestet wird Halo Reach (Testnote: 9.0), das bekannterweise als erstes Spiel aus der Master Chief Collection für Windows erscheint. Der Titel wird auch auf dem Event in Los Angeles spielbar sein. Dabei werden die Besucher der Messe die Möglichkeit haben, eine komplette Mission zu spielen.

Halo Reach soll laut den Entwicklern alle Features bieten, die die Spieler von einem PC-Titel erwarten, darunter 4K-Support, 60 FPS, HDR, Widescreen, FOV-Slider, Button Mapping und mehr. Einige der Features sind in der gezeigten Version (diese ist bereits ein paar Wochen alt) noch nicht enthalten, stehen laut den Entwicklern aber auf dem Plan. Einen ersten Blick auf das Gameplay von Halo Reach (mit Maus und Tastatur) könnt ihr bereits jetzt in dem einstündigen Videomitschnitt zum kürzlich veranstalteten Livestream unterhalb dieser Zeilen werfen.