E3 2019: Ubisoft verrät das Lineup und verspricht Überraschungen

Mit einem neuen Video hat Ubisoft einen Einblick in sein Lineup für die diesjährige E3 gewährt. Fans können demnach im Rahmen des Los-Angeles-Events mit Neuigkeiten zu dem Anfang Mai angekündigten Open-World-Taktik-Shooter Ghost Recon - Breakpoint, sowie Updates zu den laufenden Spielen, wie Rainbow Six - Siege (Testnote: 7.0), The Division 2 (Testnote: 9.0) und For Honor (Testnote: 7.0) rechnen. In dem Clip sind noch Trials Rising (Testnote: 8.5) und Steep (Testnote: 6.0) zu sehen, auch wenn die beiden Spiele nicht namentlich erwähnt werden.

Am Ende des Videos kommt außerdem Ubisofts CEO Yves Guillemot zu Wort und verspricht noch, die eine oder andere Überraschung zur Spielemesse mitzubringen. Dies kommt nicht wirklich unerwartet, denn Gerüchte über ein neues Watch Dogs sind in letzter Zeit immer lauter geworden. Zudem verriet ein Leak vor wenigen Tagen, dass Ubisoft an dem Titel Roller Champions arbeitet. Ubisoft selbst gab zudem während einer kürzlichen Telefonkonferenz mit den Investoren bekannt, dass sich derzeit mehrere unangekündigte Projekte in Arbeit befinden, die noch bis Ende des aktuell laufenden Fiskaljahres (und somit bis zum 31. März 2020) erscheinen sollen. Man kann also gespannt sein, was uns auf der Pressekonferenz der Franzosen erwartet. Der Livestream startet hierzulande am 10. Juni, um 22:00 Uhr (deutscher Zeit).