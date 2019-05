Need for Speed: Electronic Arts kündigt neuen Teil der Serie für 2019 an

andere

Der schwedische Entwickler Ghost Games hat auf dem Blog des Publishers Electronic Arts die Entwicklung eines neuen Need for Speed bestätigt. Die Ankündigung erfolgte anlässlich des anstehenden 25-jährigen Jubiläums der Serie. Seitens der Entwickler heißt es: „Wir können es kaum erwarten, in unser 26. Jahr mit dem nächsten Need-for-Speed-Spiel durchzustarten.

Allzu viele Details verrieten die Macher vorerst allerdings noch nicht, nur, dass die bekannten Kerninhalte des Gameplays, wie etwa das Tuning, im neuen Teil der Reihe erhalten bleiben. Auch wenn das Spiel nach Aussage des Studios noch in diesem Jahr erscheinen soll, wird es keine Vorstellung im Rahmen der anstehenden E3 in Los Angeles geben. Das Ziel des Teams sei es aktuell, einen wirklich unvergesslichen High-Speed-Einstieg in die 25-jährige Geschichte von NFS abzuliefern, anstatt einer Reihe von Werbeveranstaltungen beizuwohnen, heißt es weiter. „Das Wichtigste ist das Spiel - eine Einstellung, die ihr sicher mit uns teilt“, so die Entwickler.

Am Ende des Blogeintrags deutete Ghost Games allerdings einen möglichen Auftritt auf der diesjährigen gamescom in Köln an: „Wenn wir das nächste Mal reden, packen wir unsere Koffer und machen uns auf den Weg zur vollständigen Enthüllung nach Süden. Wir sehen uns dann.“