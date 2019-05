Anno 1800: Details zum dritten Update + Veröffentlichungstermin

PC

Ubisoft Blue Byte Mainz hat auf dem offiziellen Blog Anno-Union die Details zum geplanten dritten Update für Anno 1800 (Testnote: 9.5) bekannt gegeben. Der Patch wird rund drei Gigabyte groß sein und voraussichtlich am 5. Juni, um 14:00 Uhr (deutscher Zeit) erscheinen. Die neue Aktualisierung bringt den Anarchisten-Charakter samt allen dazugehörigen Inhalten für Käufer der „Digital Deluxe“ und der „Pioniers Edition“ ins Spiel. Wer die Standard-Version erworben hat, kann den Charakter durch ein Upgrade auf die Digital Deluxe Edition erhalten.

Darüber hinaus bringen die Entwickler das Expeditionsevent „Die schwere Krankheit“ ins Spiel, das den letzten Expeditionswettbewerb auf Anno-Union gewann. Der Patch bietet überdies Überarbeitungen einiger Elemente der Benutzeroberfläche bei der Weltausstellung, dem Gerichtshof und der Grabungsstätte, was für verbesserte Lesbarkeit sorgen soll. Die Händler Eli Bleakworth, Archibald Blake und Carl Leonard bieten mit dem Update neue Gegenstände in ihren Häfen an und das „Anno-Union-Wappen“ steht nun als Firmenlogo über die Club-Belohnungen für alle Spieler bereit. Ihr könnt darüber hinaus diverse Anpassungen beim Balancing, sowie weitere Verbesserungen der Benutzeroberfläche und der Spielstabilität erwarten. Zudem wurden zahlreiche Bugs (in der Kampagne des Spiels und im Allgemeinen) beseitigt. Die Patchnotes zum dritten Update könnt ihr unter dem Quellenlink einsehen.