Microsoft Pro Intellimouse: Neue Maus mit „modernen Gaming-Funktionen“

Die erste IntelliMouse wurde vor 23 Jahren herausgegeben und stellte laut Microsoft einen „Wendepunkt“ bei den Benutzereingaben per Maus dar. Es folgten stetige Optimierungen, im Jahr 2017 wurde schließlich die Classic IntelliMouse veröffentlicht, die unter anderem über einen schnelleren Tracking-Sensor verfügt. Mit der (ebenfalls kabelgebundenen) Microsoft Pro Intellimouse stellte der in Redmond ansässige Software- und Hardwarehersteller kürzlich sein jüngstes Eingabegerät für Desktop-Rechner vor:

Die neue Microsoft Pro IntelliMouse baut auf unserer Geschichte der Innovation im Mausdesign auf und bietet mehr Leistung, moderne Spielfunktionen und mehr Anpassungsmöglichkeiten für Arbeit und Spiel.

Die Maus soll sich nicht nur für die tägliche Arbeit eignen, sondern wird auch als „erstklassige, spielbereite Maus“ beschrieben, was beispielsweise duch einen weiter verbesserten Tracking-Sensor oder durch Tasten deutlich werden soll, die als „reaktionsschneller und zuverlässiger denn je“ beworben werden. Wer möchte, kann zudem die Farbe der Beleuchtung ändern.

In der Summe stehen euch bei der etwa 140 Gramm wiegenden Pro IntelliMouse fünf Tasten zur Verfügung, von denen drei angepasst werden können. Angeschlossen wird das Eingebagerät via USB 2.0, kompatibel ist die Maus mit Windows 10 Pro, Windows 10 Home sowie Windows 10 S/8.1/8/7 (die Anpassung der Tasten wird allerdings in Windows 10 S nicht unterstützt).

Derzeit wird die Maus nur in den USA und in Kanada zum Preis von 59,99 US-Dollar angeboten. Ab Juli dieses Jahres soll das in Dark Shadow und Light Shadow erhältliche Produkt auch in Asien und Europa erworben werden können. Weitere Hardware-Spezifikationen findet ihr im Microsoft Store, während das offizielle Blog-Posting über weitere Impressionen verfügt.