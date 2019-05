E3 2019: Marvel's Avengers bietet offenbar Solo- und 4-Spieler-Koop-Modus

XOne PS4

Im Zuge der immer näher rückenden Electronic Entertainment Expo gab Square Enix via eines eigens eingerichteten Twitter-Kanals kürzlich bekannt, dass Marvel's Avengers am 10. Juni in Los Angeles offiziell vorgestellt wird.

Kurz darauf gab es auf einer offiziellen Übersichtsseite, auf der Angaben zu verschiedenen E3-Events aufgeführt sind, einen knappen Beschreibungstext zum sogenannten Marvel's Avengers Showcase. Inzwischen wurde dieser allerdings stark gekürzt, da mit dem ursprünglichen Text vermutlich zu viel preisgegeben wurde. Wie so oft, bleiben solche Informationen im Internet nicht unbemerkt, so auch in diesem Fall.

Demnach wird Marvel's Avengers als „episches Action-Abenteuer, das filmisches Storytelling mit durchgehendem Einzelspieler- und kooperativem Gameplay kombiniert“ beschrieben. Letztgenanntes soll zudem Teams mit bis zu vier Spielern ermöglichen. Weiter war in der Event-Beschreibung zu lesen, dass ihr „außergewöhnliche Fähigkeiten meistern“, „eure Helden an euren Spielstil anpassen“ sowie „Kräfte kombinieren [könnt], um eine ständig wachsende Welt unter konstanter Bedrohung zu verteidigen“.

Realisiert wird Marvel's Avengers von Crystal Northwest, einem in Washington ansässigen Studio von Crystal Dynamics. Eine entsprechende Kooperation zwischen Square Enix und Marvel wurde im Jahr 2017 vereinbart und umfasst mehrere Superhelden-Spiele.