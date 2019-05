Vampire the Masquerade - Bloodlines 2: Vorstellung des Malkavianer-Clans

PC XOne PS4

Nachdem der Entwickler Hardsuit Labs in den vergangenen Wochen uns bereits mit den Besonderheiten der Tremere, der Toreador und der Ventrue vertraut gemacht hat, wurde in dieser Woche mit den Malkavianern ein weiterer Vampir-Clan vorgestellt, der als Fraktion in dem kommenden Action-Adventure The Masquerade – Bloodlines 2 (im Preview) dabei sein wird.

Keine Geheimnisse der Welt bleiben den Malkavianer, die unter den Vampiren auch als der „Clan des Mondes“ bekannt sind, verborgen und sie besitzen Wissen über Dinge, welche die anderen Vampir-Clans nicht einmal begreifen können. Dieses Wissen hat allerdings einen hohen Preis, denn Malkavianer werden oft von Psychosen, Zwangsstörungen und unzähligen anderen Krankheiten geplagt, weshalb sie in der vampirischen Gesellschaft meist verachtet werden. Die meisten Vampire fühlen sich in ihrer Nähe eher unbehaglich und trauen ihnen nicht über den Weg. Es gibt jedoch auch Ausnahmen, denn einige wissen die Fähigkeiten der Malkavianer durchaus zu schätzen und setzen sie als Berater oder gar als Orakel ein.

Die Malkavianer sind Meister darin, andere Wesen zu manipulieren, in dem sie den Geist ihrer Opfer mit Hilfe ihrer Fähigkeit „Dementation“ mit einer unvollkommenen Version ihrer eigenen Psychosen quälen. Durch „Auspex“ sind sie zudem in der Lage die Sinneswahrnehmung ihres eigenen Geistes über die Grenzen des eigenen Körpers hinaus zu erweitern. Wie schon im Vorgänger Vampire the Masquerade - Bloodlines, soll sich das Spiel verändern, wenn ihr als Malkavianer spielt und die Stadt auf euch anders reagieren, was einzigartige Dialogoptionen freischalten soll, die anderen Clans nicht zur Verfügung stehen. Nachfolgend die beiden bestätigten Disziplinen „Dementation“ und „Auspex“ im Detail (Herstellerangaben):

Dementation

Haunt – Ein unsichtbarer Schrecken erschüttert den Verstand der Opfer und lässt sie in Panik die Flucht ergreifen.

Berserk – Das Opfer wird mit einer unkontrollierbaren Wut erfüllt, dass sie alles in ihrer Nähe angreifen lässt.

Der Gebrauch von Dementation, obwohl es eine wahrlich verstörende Fähigkeit ist, stellt keinen Bruch der Maskerade dar.

Auspex