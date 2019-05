Computerspielsucht: ESA ruft zum Überdenken der WHO-Entscheidung auf

Anfang der vergangenen Woche berichteten wir darüber, dass die Computerspielsucht von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Krankheit anerkannt wurde. In der auf der 72. Jahresversammlung der WHO verabschiedeten 11. Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten – die am 1. Januar 2022 in Kraft tritt – heißt es dazu entsprechend:

Eine Spielstörung ist gekennzeichnet durch ein Muster von anhaltendem oder wiederkehrendem Spielverhalten [...], das online [...] oder offline sein kann, manifestiert durch:

Beeinträchtigte Kontrolle über das Spielen (zum Beispiel Beginn, Häufigkeit, Intensität, Dauer, Beendigung, Kontext);

zunehmende Priorität, die dem Spiel beigemessen wird, soweit das Spiel Vorrang vor anderen Lebensinteressen und täglichen Aktivitäten hat; und

Fortsetzung oder Eskalation des Spiels trotz des Auftretens negativer Folgen. Das Verhaltensmuster ist von ausreichender Schwere, um zu erheblichen Beeinträchtigungen in persönlichen, familiären, sozialen, schulischen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen zu führen.

Wenige Tage, nachdem die Entscheidung der Weltgesundheitsorganisation gefallen war, meldete sich die US-amerikanische Entertainment Software Association (ESA) als Sprachrohr der „globalen Videospielindustrie“ zu Wort. Mit dem Verweis auf Vertreter aus ganz Europa, den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Neuseeland, Südkorea, Südafrika und Brasilien ruft die ESA die WHO beziehungsweise deren Mitgliedsstaaten dazu auf, den Entschluss zu überdenken, Computerspielsucht als Krankheit anzuerkennen. Weiter heißt es im Wortlaut:

Die WHO ist eine angesehene Organisation, und ihre Leitlinien müssen auf regelmäßigen, umfassenden und transparenten Überprüfungen beruhen, die von unabhängigen Experten unterstützt werden. Die „Spielstörung“ basiert nicht auf hinreichend belastbaren Beweisen, um ihre Einbeziehung in eines der wichtigsten Instrumente der WHO zur Festlegung von Normen zu rechtfertigen.

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass die „interaktive Unterhaltungsindustrie eine führende Rolle bei der Entwicklung neuer Technologien, einschließlich Virtual Reality, Augmented Reality, künstlicher Intelligenz und Big Data Analyse [spielt]“. Deutlich macht die ESA außerdem, dass die Branche zudem „erstklassige Verbraucherschutzinstrumente, einschließlich elterlicher Kontrollen und verantwortungsvoller Aufklärungsmaßnahmen [entwickelt], um sicherzustellen, dass die Spieler in der Lage sind, sich in den sichersten Umgebungen zu bewegen.“