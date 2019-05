Death Stranding: 3. Teaser + Details zur Story // Release im November?

PS4

Im Verlauf des heutigen Tages soll es, wie Hideo Kojima bereits am vergangenen Montag, den 27. Mai, ankündigte, Neuigkeiten zum kommenden Action-Adventure Death Stranding von Kojima Productions geben. Nach den beiden kurzen Teaser-Videos hat der Game Designer nun einen dritten Clip auf seinem Twitter-Account veröffentlicht, das nun drei Hände und die Nachricht „Tomorrow is in your hands“ (zu Deutsch: „Morgen liegt in deinen Händen“) enthält.

Im Playstation Store tauchte derweil kurz die Vorbestellerseite zum Spiel auf, auf der es erste Hinweise auf die Story und verschiedene Boni für Frühkäufer zu sehen gab. Zu der Geschichte heißt es, dass Sam Bridges, der bekannterweise von dem Schauspieler Norman Reedus (The Walking Dead) gespielt wird, einer Welt trotzen muss, die durch Death Stranding verändert wurde. „Die Überreste unserer Zukunft in seinen Händen haltend, begibt er sich auf eine Reise, um die zerschmetterte Welt wieder zusammenzufügen“, heißt es in der Beschreibung.

Die aufgeführten Vorbesteller-Extras bestehen aus einer goldenen Rüstungsplatte, einer goldenen Kappe, der goldenen Brille „Sam“, sowie einem goldenen Speed-Nanosuit, der die Mobilität erhöhen soll. Dazu gibt es ein passendes PSN-Theme und den PSN-Avatar „Chibi Ludens“.

Auf Twitter machte der Kotaku-Redakteur Jason Schreier darauf aufmerksam, dass auf der offiziellen taiwanesischen PlayStation-Facebook-Seite kurzzeitig der Veröffentlichungszeitraum für das Spiel zu sehen war. Der Titel soll demnach im November dieses Jahres erscheinen. Wann genau die heutige Vorstellung erfolgen wird, ist noch nicht bekannt. Kojima twitterte, dass die Präsentation in den USA und Europa am 29. Mai und in Japan am 30. Mai stattfinden wird, was auf eine eher abendliche oder nächtliche Ausstrahlung hindeutet. Die geplante Vorstellung wird offenbar über den Playstation-Kanal von Twitch erfolgen, auf dem schon den ganzen Tag zahlreiche Hände zu sehen sind, in denen eine sich ständig wiederholende Animation abläuft.