Kingdom Come - Deliverance: DLC „A Woman's Lot“ für den PC erschienen

PC XOne PS4 Linux MacOS

Mit A Woman's Lot (zu Deutsch: „Das Los einer Frau“) haben Warhorse Studios und der Publisher Deep Silver den vierten und letzten DLC für das Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come - Deliverance (Testnote: 8.0) veröffentlicht. Erhältlich ist derzeit nur die Umsetzung für den PC, die ihr über Steam und DRM-frei über GOG.com zum Preis von 11,99 Euro erwerben könnt. Die Konsolenfassung (für die Xbox One und die PS4) wird ab dem 11. Juni erhältlich sein.

Der neue DLC bringt zwei eigenständige Quest-Handlungsstränge ins Spiel. In „Das Los einer Frau“ schlüpft ihr in die Rolle von Müllerstochter Theresa und taucht in das alltägliche Skalitzer Dorfleben ein. Dabei erlebt ihr die tragischen Ereignisse, die sich während und nach dem Angriff von Sigismunds Armee abgespielt haben, aus einer komplett neuen Perspektive. „Das Los einer Frau ist das letzte fehlende Puzzleteil der Geschichte um Skalitz und gewährt euch einen Einblick in die Geschehnisse, bevor Heinrich bewusstlos aufgefunden wurde“, so die Entwickler.

In der zweiten Questreihe „Die Madonna von Sasau“ hilft Heinrich seiner Freundin Johanka, die er von klein auf aus Skalitz kennt. Johanka hat das Massaker in Skalitz überlebt, und fand Zuflucht in Sasauer Kloster, wo sie nun von schrecklichen Alpträumen heimgesucht wird.

Für Heinrich geht es darum, die Orte aus Johankas Träumen aufzusuchen und herauszufinden, was hinter diesen Träumen steckt, um ihr anschließend dabei zu helfen, ihrer neuen Bestimmung zu folgen. Die beiden ahnen nicht im Geringsten, was da auf sie zukommt und was diese Herausforderung ihnen abverlangen wird …

Der DLC bringt neben den beiden Questreihen noch den Hund als treuen Begleiter für beide Charaktere (inklusive der neuen Fähigkeit „Hundeflüsterer“), sowie neue freischaltbare Spezialisierungen und zusätzliche Gegenstände (Waffe, Schild und Trank) ins Spiel. Einen Release-Trailer zu A Woman's Lot könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen: