Samurai Shodown: Demo für Japan und Asien angekündigt

Der japanische Entwickler und Publisher SNK wird eine Demo zum kommenden Prügelspiel Samurai Showdown veröffentlichen. Dies hat der Spielehersteller über eine Pressemitteilung bekannt gegeben. Allerdings wurde die Anspielversion bisher nur für Japan und Asien bestätigt. Ob und wann auch der westliche Markt bedient wird, ist bisher noch nicht bekannt.

In der Demo könnt ihr die beiden bekannten Charaktere Haohmaru und Nakoruru, sowie den Neuzugang Yashamaru Kuruma anspielen. Als Modi stehen Training, der Versus-Mode und das Tutorial zur Auswahl. Auch wenn der Titel sich für PC, Xbox One, PS4 und die Switch in Arbeit befindet, wurde die Demo nur für die Besitzer der Xbox One und der PS4 angekündigt, was vermutlich daran liegt, dass die der Titel für die beiden Plattformen bereits am 25. Juni auf den Markt kommt, während die Switch-Fassung erst im vierten Quartal dieses Jahres folgen soll. Für die PC-Umsetzung wurde noch kein Release-Zeitraum genannt. Diese soll „später“ erscheinen.