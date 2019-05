Pokémon Home: Cloud-Service für Spieler enthüllt

iOS Android

Um bei einer wachsenden Schar von Pokémon-Spielen und -Spielern - oder wie sie in der Taschenmonsterwelt heißen: Trainer - den Überblick zu gewährleisten, hat Nintendos Teilunternehmen The Pokémon Company heute Nacht Pokémon Home vorgestellt. Die Cloud-Service-App soll es allen Spielern ermöglichen über iOS, Android und Switch ihre Pokémons und deren Programme auf einem System zu verwalten.

Mit der Onlinefunktion können mit Freunden und anderen Spielern auf der ganzen Welt Pokémon gehandelt werden. Zudem verbindet sich die App mit der Pokémon Bank sowie mit Pokémon - Let's Go, Pikachu, Pokémon - Let's Go, Evoli!, den kommenden Titeln Pokémon Schwert und Pokémon Schild für Switch und natürlich mit Pokémon Go. Pokémon Home wird voraussichtlich Anfang 2020 in Europa auf den Markt kommen, Preise nannte der Betreiber zunächst nicht.