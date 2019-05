Borderlands 2: Angeblich DLC als Brücke zu Borderlands 3 geplant

PC 360 PS3 PS4 PSVita Linux

Der kommende Open-World-Shooter Borderlands 3 lässt zwar noch bis September auf sich warten, Fans der Spielreihe werden aber angeblich schon vorher mit neuen Inhalten zu der Serie bedacht. Das zumindest will die Website Playstation Lifestyle von einer nicht näher genannten „zuverlässigen Quelle“ erfahren haben. So soll Gearbox aktuell an einem DLC für Borderlands 2 (Testnote: 8.5) arbeiten, der eine erzählerische Brücke zu Borderlands 3 schlagen soll.

Der neue Zusatzinhalt, der laut Quelle Commander Lilith and the Fight for Sanctuary heißen wird (Lilith tauchte auch bereits im ersten Trailer zu Borderlands 3 auf), soll in der E3-Woche und somit zwischen dem 10. und dem 14. Juni 2019, erscheinen. Für welche Plattformen der DLC verfügbar sein und ob und was dieser kosten wird, ist derzeit noch nicht bekannt.