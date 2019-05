Journey: PC-Termin steht fest

PC

Dass das ursprünglich Playstation-exklusive Journey (Testnote: 9.0) für den PC erscheint, wurde bereits Anfang Dezember vergangenen Jahres bekannt, als der Titel überraschend im Epic Game Store mit dem Vermerk „coming soon“ auftauchte. Ein halbes Jahr später soll es nun soweit sein, denn wie die aktualisierte Produktseite des Stores verrät, wird der Titel am 6. Juni veröffentlicht. Dies gab auch der Publisher Annapurna Interactive via Twitter bekannt. Interessierte können den Titel ab sofort zum Preis von 4,99 Euro für den PC vorbestellen.

In Journey schlüpft ihr in die Rolle einer namenlosen Figur. Ihr wacht inmitten einer ausgedehnten, brennend heißen Wüstenlandschaft auf und macht euch auf, den aus dem fernen Horizont aufragenden gewaltigen Berggipfel zu erreichen. Auf eurer Reise durch die antike und mysteriöse Welt müsst ihr wandernden Sanddünen, zerfallenen Höhlen und heulenden Winden trotzen. Mit Hilfe einer mysteriösen Energiequelle erhebt ihr euch über die altertümliche Ruinen und seid in der Lage, über die heiße Sanddünen zu gleiten, während ihr die Geheimnisse einer längst vergessenen Zivilisation entdeckt. Die Welt kann wahlweise alleine oder im Koop-Modus in Begleitung eines verbündeten Reisenden erkundet werden.