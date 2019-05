Monster Boy And The Cursed Kingdom: PC-Demo des Jump-and-Runs verfügbar

PC Switch XOne PS4

Bereits seit Dezember 2018 steht Monster Boy and the Cursed Kingdom für die Xbox One, die PlayStation 4 und die Nintendo Switch zur Verfügung. Dass es auch eine PC-Version des Jump-and-Run-Titels geben wird, ist bereits seit längerem bekannt – mit der Veröffentlichung einer entsprechenden Demo ist man dem Release des fertigen Spiels nun „einen Schritt näher gekommen“, wie das Entwicklerstudio betont.

Herunterladen könnt ihr euch die Probierfassung ab sofort via Steam. Inhaltlich bietet euch die Demo das erste Kapitel – in deren Verlauf ihr unter anderem euren ersten Zauber erlernt – samt Bosskampf. Spielen könnt ihr die menschliche Form des Protagonisten Jin (insgesamt wird es sechs Formen geben). Erwerbt ihr später die Vollversion, könnt ihr bei Bedarf euren Spielstand importieren, sodass nahtlos weitergespielt werden kann.

Neben dem Gameplay ermöglicht euch die Demoversion zum Beispiel Eindrücke von den handgezeichneten Animationen oder auch dem Soundtrack. Zusammenfassend sind auf der Steam-Produktseite folgende Merkmale aufgeführt:

Sechs Formen mit einzigartigen Eigenschaften und Fähigkeiten, die euer Abenteuer von Anfang bis Ende zu einem spannenden Erlebnis machen.

Eröffnet euch neue Wege und Geheimnisse mit spezieller Ausrüstung: Sucht nach magischen Waffen und Gegenständen, die euch auf eurer Abenteuer weiterhelfen.

Über 15 Stunden Spielzeit: Erkundet die neue Monster World in einer riesigen, miteinander verbundenen Spielwelt.

Handgezeichnete Animationen: Charaktere und Gegner werden mit detaillierten Animationen und lustigen Gesichtsausdrücken zum Leben erweckt.

Soundtrack von den berühmten japanischen Komponisten Yuzo Koshiro, Motoi Sakuraba, Michiru Yamane, Keiki Kobayashi und Takeshi Yanagawa.

Zu welchem Betrag ihr Monster Boy and the Cursed Kingdom eurer PC-Bibliothek hinzufügen könnt, steht noch nicht fest. In einem früheren Entwicklerupdate wurde jedoch darauf hingewiesen, dass der Preis im Vergleich zu den Konsolenfassungen (derzeit 39,99 Euro) geringer ausfallen wird.