Starbase: Weltraum-MMO von Trine-Machern angekündigt

PC

Frozenbyte, das Entwicklerstudio hinter der Trine-Serie, hat mit Starbase sein neustes Projekt vorgestellt, das sich nach Angaben des Teams bereits seit fünf Jahren in Arbeit befindet. Dabei handelt es sich um ein Sandbox-MMO im Weltraum, in dem ihr wahlweise alleine oder gemeinsam mit anderen Spielern den Weltraum erkundet, Kämpfe bestreitet, Handel treibt und die Asteroiden nach Ressourcen abgrast, um gewaltige Raumstationen und Weltraumschiffe zu bauen. Darüber hinaus könnt ihr auch Aufträge für eine der beiden Fraktionen „Kingdom“ und „Empire“, die im All um Ressourcen und Einfluss konkurrieren, erledigen. In Starbase gibt es allerdings keine Menschen. Ihr schlüpft in die Rolle eines Roboters.

Das Spiel wartet mit komplett zerstörbaren Umgebungen und einem tiefreichenden Physik-System auf, dank dem die Zerstörung detailliert simuliert wird. Dabei werden sowohl Geschwindigkeit als auch Gewicht einzelner Elemente berücksichtigt (je schwerer ein Objekt ist und je schneller dieses auf ein anderes Objekt trifft, umso größer ist der Schaden). Die umfassende Zerstörung wird durch die neue hybride Voxel- und Vertex-basierte Engine ermöglicht, die auch beim Aufbau große Freiheiten bieten soll. So sollt ihr eure Raumschiffe, Stationen und Geräte im Spiel nach Belieben gestalten und modifizieren können. Dabei müsst ihr euch unter anderem auch selbst um die Strom- und die Treibstoffversorgung kümmern, um Dinge in Gang zu bringen und es gibt eine kleine Programmiersprache im Spiel, mit der sich verschiedene Abläufe (wie etwa sich bei Annäherung öffnende Türen) automatisieren lassen.

Die Entwickler versprechen ein riesiges offenes Universum, das ihr gemeinsam mit tausenden anderen Spielern erforschen und kolonisieren könnt. In der Beschreibung heißt es dazu:

Baut, kämpft, unterhaltet und verbündet euch mit anderen Spielern, um die riesige Galaxie zu entdecken und zu besiedeln, die darauf wartet, dass ihre ersten Eroberer ihre Spuren hinterlassen. Baut selbst Asteroiden ab und transportiert eure Fracht mit euren Freunden, oder errichtet eine Hauptstation samt eigenem Unternehmen auf. Nehmt an den Kämpfen zwischen dem Imperium und dem Königreich teil, oder erkundet gemächlich die Galaxie, während ein Versicherungssystem euch deckt, falls ihr versehentlich in unbekannte Gebiete vordringen solltet.

Starbase soll noch in diesem Jahr in die Early-Access-Phase auf Steam starten. Einen konkreten Termin gibt es dafür noch nicht. Einen ersten Trailer könnt ihr euch im Folgenden anschauen: