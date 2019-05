Reshoot R: Richard Löwenstein veröffentlicht neues Amiga-Shoot-'em-up

andere

Das deutsche Branchen-Urgestein Richard Löwenstein hat seinen neuen 2D-Sidescrolling-Shooter Reshoot R für Amiga CD32, 1200 und 4000 veröffentlicht. Fünf Themen-Level im Retrodesign mit bis zu 100 Objekten auf dem Bildschirm, jede Menge Extrawaffen und Powerups sowie ständige Angriffswellen und Bosskämpfe verspricht Löwenstein für die Fortsetzung des erst 2016 fertiggestellten Reshoot. Trotz 50-Hertz-Bildwiederholungsrate und über 400 Farben auf dem Bildschirm soll Reshoot R auf den oben genannten Amiga-Modellen ohne Erweiterung laufen. Alternativ kann das Spiel auch in einen Windows-Emulator geladen werden.

Neben dem 49-jährigen Löwenstein, der bereits in den Achtzigern einige C64-Spiele wie das später indizierte North Sea Inferno oder den Tetris-Klon Cubis programmierte und danach unter anderem als Chefredakteur bei Amiga Joker und PC Joker tätig war, arbeiteten Kevin Shaunders an der Grafik und Martin Ahman an Musik und FX mit.

Der Download von Reshoot R kostet 29,95 Euro, die Pure Edition umfasst das Spiel auf CD-ROM und ein gedrucktes Handbuch bei einem Preis von 34,95 Euro. Die Signature Edition beinhaltet das Spiel auf CD-ROM, ein gedrucktes Handbuch mit Making-of-Special sowie den Soundtrack auf separater Audio-CD für 47,95 Euro. Bestellen könnt ihr euch Reshoot R auf amigashop.org, weitere Infos und Bildmaterial hat Löwenstein in einem Presse-Kit auf seiner Homepage zur Verfügung gestellt.