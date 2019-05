Total War - Three Kingdoms mit neuen Rekorden // Riesenerfolg in China

PC

Das von The Creative Assembly entwickelte und von Sega jüngst veröffentlichte Globalstrategie Total War - Three Kingdoms (im Test) stellt neue Rekorde auf. Nachdem der Titel bereits vor dem Launch zum am meisten vorbestellten Total-War-Spiel avancierte, wurde am vergangenen Donnerstag auch auch der Rekord für die zeitgleich aktiven Spieler auf Steam innerhalb der Serie geknackt. Insgesamt 191,816 Spieler waren zeitgleich im Spiel. Damit landet der Titel auf Platz vier der Rangliste, hinter Dota 2, Playerunknown's Battlegrounds (im Test) und Counter-Strike Global Offensive (Testnote: 8.0). Three Kingdoms ist zudem der sich am schnellsten verkaufende Titel der Serie, sowie der bisher erfolgreichste Launch des Jahres auf Steam.

In China, wo die Total-War-Reihe schon länger auf großes Interesse stößt, ist Three Kingdoms laut Rob Bartholomew, dem Chief Product Officer von Creative Assembly, aktuell mega-erfolgreich und konnte zahlreiche neue Fans für das Franchise begeistern. Das liegt unter anderem auch an dem Erfolg, den Valves Online-Plattform in China und Korea feiert. „Wir haben während unserer Veröffentlichungen in den letzten Jahren die beiden Märkte wachsen sehen und wir wissen, dass Steam in diesen Regionen erheblich gewachsen ist. Steam ist ein sehr wichtiger Partner für uns. Wir neigen dazu zu wachsen, wenn Steam wächst“, so der Macher.

China sei in den letzten vier bis fünf Jahren in den Marktanteil-Ranglisten für die Spiele des Studios dramatisch aufgestiegen, heißt es weiter: „Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem China für Three Kingdoms der absolut wichtigste Markt ist und es schwebt definitiv in der Top-Sechs-Liste der Territorien herum, in denen wir unsere Titel aktuell anbieten.“