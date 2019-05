Cyberpunk 2077: CD Projekt äußert sich zum Mod-Support

PC XOne PS4

Während die E3-Präsentation von Cyberpunk 2077 (zum Preview) näher rückt, werden in den offiziellen Foren verschiedene Themen bezüglich des Spiels diskutiert. Eines davon ist eine mögliche Mod-Unterstützung, zu der der Entwickler CD Projekt Red nun eine Stellung bezogen hat. In einem Beitrag heißt es seitens des Global Community Lead Marcin Momot dazu:

Wir haben im Moment keine konkreten Pläne, die wir mit euch teilen können. Natürlich würden wir die Modding-Community gerne in Zukunft unterstützen, aber vorerst möchten wir uns auf die Veröffentlichung des Spiels konzentrieren.

Wie das Studio in der Vergangenheit betonte, soll der die diesjährige Präsentation in Los Angeles die „wichtigsten in der Geschichte des Unternehmens“ werden. Viele Fans rechnen schon fest mit der Bekanntgabe des Veröffentlichungstermins für den Titel. Ob dieser tatsächlich enthüllt wird, bleibt zwar abzuwarten, die Besucher können aber zumindest damit rechnen, neue Gameplay-Szenen aus dem Spiel zu sehen. Wie die Entwickler kürzlich bekannt gaben, werden diese erstmals auch in dem öffentlichen Bereich der South Exhibit Hall präsentiert.