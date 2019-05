198X: Hommage an das goldene Arcade-Zeitalter ab Juni auf PS4

PC Switch XOne PS4

Vor ziemlich genau einem Jahr war das Arcade-Actionspiel 198X vom Hi-Bit Studio auf Kickstarter erfolgreich und sammelte knapp 65.000 Euro. Nun haben die schwedischen Entwickler den Release des ungewöhnlichen Spiel-im-Spiel-Programms im Achtziger-Stil für den 20. Juni 2019 angekündigt, Umsetzungen für Xbox One und Switch sollen später folgen.

198X findet irgendwann zwischen 1980 und 1989 vor den Toren der fiktiven Stadt Suburbia statt und erzählt die Geschichte von Kid, der in erster Linie mit einem zu kämpfen hat: dem Erwachsenwerden. Ablenkung von einer ungewissen Zukunft findet er in der Arcade-Spielhalle, wo sich ihm neue Welten, Bedeutungen und Aufgaben eröffnen. Mit jedem Besuch dieser Örtlichkeit, mit jedem Spiel, das er erfolgreich beendet, wird Kid stärker. Diese Spiele repräsentieren die Arcade-Klassiker der Achtziger, insgesamt fünf stehen zur Auswahl: Beat 'em Up, Shoot 'em Up, Racing Game, Ninja Game und RPG.

Das elfköpfige Team will mit 198X durch Gameplay, Pixel-Look und akustische Untermalung eine Hommage an das goldene Zeitalter der Arcade-Spiele schaffen und packte dafür die verschiedenen Spielegenres in eine Rahmenhandlung. Bewegte Bilder zu 198X seht ihr im nachfolgenden Trailer.