Quake 2 RTX: Remaster mit Echtzeit-Raytracing hat einen Termin

PC Linux MacOS

Mit Quake 2 RTX hat Nvidia im Rahmen der diesjährigen Game Developers Conference in San Francisco ein Remaster des 1997 erschienenen Klassikers von id-Software angekündigt, das auf die Echtzeit-Raytracing-Technologie setzt. Nun gab der Grafikchip-Hersteller auch den Release-Termin für den Titel bekannt. Dieser wird demnach schon ab dem 6. Juni 2019 erhältlich sein.

Besitzer von Geforce-RTX-Grafikkarten oder einer vergleichbaren Raytracing-fähigen Hardware werden die ersten drei Levels des Ego-Shooters kostenfrei spielen können. Wer eine Kopie von Quake 2 besitzt, wird ab dem besagten Datum die komplette Kampagne und den Multiplayer-Modus mit Raytracing-Grafik und einer Reihe anderer Verbesserungen genießen können.

Nvidia will zudem den Quellcode auf GitHub veröffentlichen, so dass andere ihre Arbeit noch erweitern und verbessern, oder Mods und andere Spielversionen von Quake 2 mit Raytracing-Technologie versehen können. Einen Blick auf Quake 2 RTX könnt ihr in dem Trailer unterhalb dieser Zeilen werfen. Wie der Hersteller betont, wird das Spiel zum Release noch ein Stück besser, als in dem Video aussehen. Unter anderem werden überarbeitetes Rendering für die Globale Beleuchtung, schönere Partikelanimationen, verbesserte Qualität bei Modellen und Texturen, neue dynamische Umgebungen, Echtzeit-Reflektionen von Spielern und Waffen auf Wasser und Glasoberflächen, verbesserte Wasserlichteffekte und weitere Features geboten. Die komplette Liste der Verbesserungen könnt ihr dem Beitrag unter dem Quellenlink entnehmen.

Es wurde darüber hinaus ein weiteres Video veröffentlicht, in dem Nvidias Vice President of Technical Marketing Tony Tamasi über die Entstehung von Quake 2 RTX spricht und die Arbeit, die hinter dem Remaster steckt. Den Clip findet ihr in den Quellenangaben verlinkt.