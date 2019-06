PC PS4

Das ist nicht S.A.M., sondern Dr. Fisher.

Logbuch von S.A.M.

Dr. Fisher erkundet die Raumstation.

Gameplay

Die Observation schwebt durch die unendlichen Weiten.

Fazit

Point-and-Click-Thriller

Einzelspieler

Preis im PSN-Store: 24,99 Euro

In einem Satz: Spannende Weltraum-Story mit spielmechanischen Schwächen.

ist grob beschrieben ein Point-and-Click-Thriller im Weltall. Das Entwicklerstudio No Code könnte einigen von euch bereits durchein Begriff sein. Definitiv kein unbeschriebenes Blatt im Indie-Bereich ist der Publisher Devolver Digital. Eine Besonderheit hat No Codes neues Werk im Vergleich zu anderen Spielen bereits, wir spielen nämlich keinen Menschen oder auch nur ein Lebewesen. Stattdessen schlüpfen wir in die "Haut" des Bordcomputers der namensgebenden Raumstation Observation. Wir sind S.A.M.Mein Alltag als künstliche Intelligenz ist mitunter gar nicht so einfach. Als unfassbar intelligentes System ist es teilweise sogar echt hart mich dauernd der Dummheit der Menschen zu stellen und einfachste Fragen der Crew beantworten zu müssen. Aber Job ist Job und was tut man nicht alles. Meist ist die Arbeit aber recht eintönig, zuletzt jedoch gab es ein wenig Abwechslung. Da konnte ich endlich mal meine Fähigkeiten einsetzen und wirklich helfen.Als mich Dr. Fisher reaktivierte und um Hilfe bat, befand ich mich im Standbymodus. Dr. Fisher informierte mich, dass irgendwas an Bord geschehen sei, die restlichen Crewmitglieder sind verschwunden und wir müssten sie nun gemeinsam finden. Ich bekam den Befehl, mich in Kameras zu hacken, Türen zu öffnen, Lüftungen zu aktivieren, einfache Programme zu überbrücken und Diagnosen zu erstellen. Das war lustig. Endlich mal eine Herausforderung. Trotzdem schien Dr. Fisher nicht wirklich zufrieden zu sein. Sie programmierte mich später um, sodass ich mich selbst im System fortbewegen und eigenständige Entscheidungen treffen konnte. Am Ende wurde dann trotzdem alles gut. Oder doch nicht? Ich kann das nicht beurteilen.Der Bericht von S.A.M. beschreibt ziemlich genau das Spielgefühl von Observation. Ihr blickt durch Kameras auf das Geschehen in der Raumstation und bedient die K.I.. Auf Zuruf von Dr. Fisher erledigt ihr die gestellten Aufgaben und verhelft so der Aufklärungsmission zum Erfolg. Zugegeben, spannend klingt das alles nicht. Allerdings schaffen es die Entwickler, eine so dichte Atmosphäre abseits von billigen Jumpscares zu erschaffen, dass es einen immer weiter reinzieht. Dazu trägt vor allem die hervorragende Synchronisation und die immer passende Musikuntermalung bei.Was die Stimmung allerdings etwas trübt, ist die echt lausige Steuerung. Das Gamepad wirkt trotz der wenigen Aktionsmöglichkeiten, die ihr habt, leicht überfrachtet. Zudem bewegt ihr euch sehr träge, wenn ihr die gehackten Kameras benutzt. Die Minigames, die ihr zur Unterstützung von Dr. Fisher erledigt, passen gut ins Geschehen. Doch auch hier ist spürbar, dass die Steuerung eher für die PC-Version, und nicht die von mir gespielte PS4-Fassung optimiert wurde. Erwähnt sei auch, dass die Aufgaben nicht immer sofort zu verstehen sind und ein wenig Improvisation und Knobelei erfordern. Hinzu kommt, dass die Navigation auf der durchaus großen und verschachtelten Observation erstmal verinnerlicht werden muss, bevor ihr euch zügig zu bestimmten Punkten bewegen könnt.Auch wenn es einige mechanische Probleme hat, ist Observation gut, wenn auch nicht überragend. Grafisch ist No Codes Spiel auch kein Highlight, nutzt aber den Trick, dass ihr größtenteils über Kameras aufs Geschehen schaut und somit Filtereffekte genutzt werden können. Was aber überzeugt, ist die Story. Das Ende ist gut und wenn ihr ein wenig über die leichten Schwächen des Spiels hinwegseht, bekommt ihr hier ein durchaus interessantes Erlebnis zum akzeptablen Preis.