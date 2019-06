Manche kaufen überwiegend zum Vollpreis, andere warten auf Preissenkungen oder gar Sales. Wieviel Geld seid ihr – unabhängig von der Plattform – bereit, maximal für ein Spiel auszugeben?

Ihr kennt Bemerkungen wie "vieleicht mal im Sale" insbesondere unter Testartikeln sicherlich auch. Denn nicht jeder ist generell oder teils auch nur in seltenen Fällen dazu bereit, auch mal 45 Euro für eine PC- oder gar 60 Euro und mehr für eine Konsolenversion zu bezahlen. Aber obgleich man, womöglich einfach aufgrund des Überangebots an neuen Spielen, verstehen kann und muss, weshalb nicht jeder für jedes für ihn halbwegs relevante Spiel den Vollpreis zu bezahlen bereit ist, möchten wir diesen Umstand dennoch für unsere aktuelle Sonntagsfrage nutzen. Konkret möchten wir von euch erfahren, wieviel Geld ihr maximal (von Ausnahmefällen abgesehen) bereit seid, für ein Spiel auszugeben. Bezogen ist die Frage in erster Linie auf Spiele, die zum Launch als sogenannte Vollpreistitel vermarktet werden, also nicht im selben Maße auf kleinere Downloadspiele im Mid- oder Lowprice-Segment bezogen.Gebt ihr dabei bereitwillig (wie gesagt, von Ausnahmefällen abgesehen) den Vollpreis aus, wartet ihr tendenziell auf wenigstens die erste Preissenkung oder werdet ihr im Regelfall gar erst zu Grabbeltischpreisen warm? Lasst uns eure Antwort in der unten eingebetteten Umfrage wissen. Verratet uns in den Kommentaren gerne genauer, weshalb ihr oft zum Vollpreis oder auch erst deutlich darunter zuschlagt und diskutiert eure Haltung gerne mit den anderen Usern beziehungsweise den Redaktionsmitgliedern in der Kommentarsektion.Bei unserer Sonntagsfrage habt ihr wie immer bis Montag Morgen um 10:00 Uhr Zeit, eure Stimme abzugeben. Nach 10:00 Uhr schließen wir die Umfrage, werten das Ergebnis aus und präsentieren es euch in Form eines News-Updates. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen.