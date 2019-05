Death Stranding: Nebulöser Teaser veröffentlicht, Trailer am Mittwoch

PS4

Death Stranding ab 70,77 € bei Amazon.de kaufen.

Zu Death Stranding, dem kommenden Action-Adventure von Hideo Kojima, ist bisher, trotz einiger Videos und Infofetzen, nicht viel bekannt. Am Sonntag, den 26. Mai hat der Entwickler-Guru über seinen Twitter-Account einen neuen Teaser zu dem Titel veröffentlicht, der zwar Lust auf mehr macht, allerdings nicht wirklich etwas zeigt oder irgendwelche Details verrät.

In dem nur 30 Sekunden kurzen Clip ist ein Handabdruck zu sehen, in dem sich verschiedene Szenen (vermutlich aus einer gerenderten Zwischensequenz aus dem Spiel) abspielen. Im Hintergrund sieht man derweil dunkles Wasser fließen. Mehr verrät der Teaser nicht. Das Video ist mit der Nachricht „create the rope“ (zu Deutsch: „erschaffe das Seil“) versehen.

Das Wort „Seil“ hat Kojima bereits in der Vergangenheit in Verbindung mit Death Stranding verwendet. Dabei bezog sich der Entwickler auf den Autoren Kobo Abe, der sagte, dass die ersten beiden Werkzeuge der Menschheit ein Stock und ein Seil waren. Der Stock war dafür da, alles Böse zu vertreiben, während das Seil dazu diente, alles Gute sich nahe zu halten. Laut Kojima verfolgen die Videospiele allzu häufig nur den Stock-Konzept, in denen es im das Kämpfen, Schießen und Töten geht. Er wollte eine neue Art von Spiel erschaffen, das sich um den Seil-Konzept dreht. Was genau das sein wird, verriet der Entwickler zwar nicht, es soll aber darum gehen, Spieler Online auf eine neue Art und Weise miteinander zu verbinden.

Vergangene Woche gab es bereits Gerüchte, dass uns diese Woche ein neues Video erwarten könnte. Inzwischen hat Kojima dies mit einem weiteren Tweet bestätigt. In diesem schreibt der Macher: „Der Countdown zu Death Stranding ist gestartet. Der 29. Mai... erschaffe das Seil.“