Ubisoft: Versehentlich Hinweise auf Abo-Service veröffentlicht

Der französische Entwickler und Publisher Ubisoft werkelt offenbar still und leise an einem eigenen Abo-Service. Auf Resetera hat ein Nutzer ein Platzhalter-Bild für einen „Ubisoft Premium Pass“ verlinkt, das für kurze Zeit online zu sehen war, bevor Ubisoft es wieder entfernte. Die Kategorie für Ubisoft-Abonnements, wo es aufgeführt war, bleibt jedoch weiterhin online. Ubisoft bietet aktuell keine Abo-Dienste an, wozu also eine Kategorie dafür erstellen?

Möglicherweise will der Publisher zukünftig etwas Ähnliches, wie Microsofts Xbox Game Pass, oder Electronic Arts’ EA Access / Origin Access mit den Spielen aus dem eigenen Portfolio aufziehen. Genügend Marken hätte das Unternehmen für dieses Vorhaben schon. Sollte es sich tatsächlich um einen solchen Service handeln, könnte „Premium“ bedeuten, dass es ähnlich wie bei EAs Origin Access, verschiedene Abo-Modelle (etwa Standard und Premium) geben wird. Möglicherweise werden wir im Rahmen der E3 in Los Angeles eine Ankündigung dazu sehen.