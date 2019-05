Microsoft-Streamingdienst Mixer liefert Hinweis auf neues Fable

PC 360 XOne

Fable 3 ab 7,92 € bei Amazon.de kaufen.

Hinweise darauf, dass Microsoft ein neues Fable entwickeln lässt, gibt es bereits seit einer ganzen Weile. So berichtete Eurogamer.net bereits Anfang des vergangenen Jahres, dass Playground Games, das Studio hinter der Forza-Horizon-Serie, ein Open-World-Rollenspiel im Fable-Universum entwickelt. Zuvor waren bereits entsprechende Gerüchte auf Reddit aufgetaucht. Nun lieferte auch Microsofts Videospiel-Live-Streaming-Plattform Mixer einen weiteren Hinweise auf die Entwicklung. Ein Reddit-Nutzer wies darauf hin, dass der Titel bereits im Auswahlmenü unter Themen auftaucht, die von Streamern ausgewählt werden können.

Vor rund einer Woche hat ein Nutzer auf NeoGAF bereits einen riesigen Leak veröffentlicht, der das komplette E3-Programm von Microsoft verraten soll (Achtung: Spoiler). In der Liste der Spiele, die für das Event angeblich geplant sind, taucht auch das neue Fable auf. Laut dem vermeintlichen Insider soll der Titel ausschließlich für die Next-Gen-Konsole vorgesehen sein und daher nicht vor 2021 erscheinen. Auf der E3 soll nur ein kurzer Teaser präsentiert werden. Die Quelle verneinte die Annahmen, dass es sich um einen direkten Nachfolger zu Fable 3 (Testnot: 8.5) handeln wird, sondern gab an, dass das Spiel einen Neustart für das Franchise bedeutet. Inwieweit das alles stimmt, wird die anstehende Messe in Los Angeles zeigen.