The Longest Journey: Adventure von 2000 durch Mod in HD-Version verwandelt

Als das Adventure-Genre zur Jahrtausendwende immer mehr an Qualität und Beliebtheit verlor, stach der norwegische Entwickler Funcom mit The Longest Journey ein wenig aus der Masse heraus. Das Point-and-Click-Abenteuer vermischte Science-Fiction mit Fantasy und romantischer Realwelt zu einer stimmungsvollen Geschichte. Eine atmosphärische Grafik und die gelungene Vertonung - die deutsche Synchronisation der Heldin April übernahm die damals 23-jährige T-Seven alias Judith Hildebrandt, die in den Neunzigern mit dem Eurodance-Trio Mr. President bekannt geworden war - sicherten The Longest Journey einen Spitzenplatz bei so manchem Genre-Fan, der sich 2006 über den Nachfolger Dreamfall und 2014 über die Dreamfall Chapters (im Test: Note 8,0) freuen durfte.

19 Jahre nach der Veröffentlichung des Originals hat der Modder Faberman eine HD-Mod kostenlos auf moddb.com veröffentlicht, die das Spiel durch hochskalierte Hintergründe, Sprites und Cutscenes sowie ein neugezeichnetes User-Interface an die heutigen Großbildschirme anpasst. So sind durch das Hochskalieren der Assets nun Umgebungsdetails wie Quest-Items sehr viel besser zu erkennen - der größte Kritikpunkt am Originalspiel.

Um die Mod zum Laufen zu bringen, benötigt ihr das Originalspiel (bei GOG und Steam erhältlich) und müsst zusätzlich die kostenlose ResidualVM-Engine installieren. Alle Instruktionen, einige Screenshots, die Cutscenes und die nötigen Download-Dateien findet ihr auf der entsprechenden moddb.com-Seite. In Zukunft sollen noch kleinere Updates mit Verbesserungen kosmetischer Natur folgen.