The Vale: Action-Adventure nicht nur für sehbehinderte Spieler // Clips zu Kämpfen & mehr

„Action-Adventure mit Rollenspiel-Elementen, durch die ihr unter anderem Geschlecht, Ausrüstung, magische Fähigkeiten, Begleiter und Quests auswählen könnt.“ – soweit stellt The Vale nichts Besonderes dar, gibt es doch unzählige Titel, die über die gleichen Features verfügen.

Durch das Kernelement möchte das verantwortliche Indie-Studio Falling Squirrel sein Vorhaben jedoch aus der Masse herausheben. Denn The Vale ist neben dem Beschriebenen auch ein „interaktives Audiospiel für sehbehinderte und sehende Spieler gleichermaßen“.

Bieten soll euch The Vale „innovative Audio-Mechanismen“, die für ein „neuartiges Spielerlebnis“ sorgen sollen. Entsprechend legen die Verantwortlichen großen Wert auf eine hochwertige Umsetzung des Sounddesigns und der Sprachausgabe sowie der „emotional ansprechenden“ Hintergrundgeschichte. Bei den Kämpfen und Erkundungen finden zudem räumliches 3D-Audio und haptisches Controller-Feedback Anwendung. Die Spielzeit wird mit etwa fünf Stunden angegeben. Der geplante Veröffentlichungszeitraum für The Vale ist August dieses Jahres.

Wie es die Realisierung bereits andeutet, übernehmt ihr die Rolle eines blinden Protagonisten. Die Story beschreibt das Studio wie folgt:

Während euer älterer Bruder seinen Platz auf dem Thron einnimmt, werdet ihr zum Aufseher einer kleinen Burg am Rande des Königreichs ernannt. Von Geburt an blind und für einen Großteil eurer Kindheit geschützt, seht ihr das Exil als Chance für ein kleines Abenteuer an. Auf dem Weg zur Burg wird euer Konvoi von einer riesigen Invasionsarmee angegriffen. Ihr befindet euch allein auf feindlichem Gebiet, wo ihr Vorräte sammeln und Verbündete suchen müsst, in der Hoffnung, die lange, gefährliche Heimreise zu überleben. Der Heimweg führt durch ein dunkles und verwinkeltes Tal, das schlicht als „The Vale“ bekannt ist. Es verbirgt die dunkelsten Geheimnisse des Landes, einschließlich verblüffender Wahrheiten über die Vergangenheit eurer Familie.