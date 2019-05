GG-Rückblick KW 21/2019: Redaktionelle & User-Inhalte

A Plague Tale - Innocence ab 38,69 € bei Green Man Gaming kaufen.

A Plague Tale - Innocence ab 46,99 € bei Amazon.de kaufen.

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 21: Rückblick von Sonntag, 19. Mai, bis Samstag, 25. Mai 2019

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Das Let's Play zu Demon's Souls nähert sich mit den jüngsten Folgen langsam seinem Ende. Weitere Videos stellen die Pro-und-Contra-Diskussion zu mehrere VR-Brillen, eine Straf-Stunde des Kritikers oder auch der Test zu Layers of Fear 2 dar. Reinen Text bietet euch hingegen die aktuelle Ausgabe der Hengst-Chroniken. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Abermals bilden die am häufigsten aufgerufenen News der vergangenen Tage ein breites Themensprektrum ab. So berichteten wir unter anderem über die Übernahme von Piranha Bytes durch THQ Nordic oder auch über die aktuelle Version des Galaxy-Clients von GOG. Ein kurzes Video, das die Ladezeiten der „PS5“ zeigt sowie die Entscheidung der WHO, Computerspielesucht als Krankheit anzuerkennen, wurden ebenso diskutiert wie zum Beispiel die Meldung, dass Minecraft nun das meistverkaufte Spiel ist. Die News nach der absteigender Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 26. Mai (wie immer gilt, dass – wenig überraschend – hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Im ersten User-Artikel erhaltet ihr Eindrücke zu Druidstone - The Secret of the Menhir Forest, während ein zweiter Beitrag Informationen zu THQ Nordic bereithält. Darüber hinaus wurden weitere Ausgaben vom Arcade- und Indie-Check veröffentlicht, zudem könnt ihr an drei aktuellen Community-Projekten teilnehmen. Auch wenn es schon beendet ist, heben wir dennoch ein Gewinnspiel hervor, bei dem ein User ein GG-Platin-Abo verlost hat – tolle Aktion!

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf eine News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnte, aber dennoch hervorgehoben werden sollte, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Star Wars - KOTOR: Alita-Co-Autorin soll am Filmdrehbuch arbeiten

Gerüchten zufolge soll das ursprünglich im Jahr 2003 erschienene Star Wars - Knights of the Old Republic (aktuelle User-Wertung 8.9) verfilmt werden, ein Drehbuch soll bereits in der Entstehung sein. Doch nicht nur das: Es soll sogar eine eigene Filmtrilogie umgesetzt werden.

» Über 700h LS17 ... irgendwie schäm ich mich *lach* «

— SnarkMarf am 20. Mai 2019

❺ ⚊ KW 21/2014: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Fünf Jahre ist die Veröffentlchung von Wolfenstein - The New Order und unserer dazu passenden Stunde der Kritiker nun schon wieder her. Ebenfalls im Mai 2014 berichteten wir unter anderem über eine C64-Version von Watch Dogs und über einen Controller, der für einhändige Spieler gedacht ist.