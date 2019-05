E3: Gearbox verrät Details zur Präsentation von Borderlands 3

PC XOne PS4

Borderlands 3 ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Die diesjährige E3 rückt immer näher und der Entwickler Gearbox Software informiert die Fans, was sie auf dem Event in Los Angeles bezüglich Borderlands 3 erwarten können. Auf seinem Twitter-Account gab der Gründer, Präsident und CEO des Studios, Randy Pitchford jetzt die Details zu dem geplanten Auftritt bekannt. In dem veröffentlichten Tweet heißt es:

Die Borderlands-Fans haben viele Gründe sich auf die E3 zu freuen! Wir werden neues Gameplay präsentieren und einen neuen Vault Hunter, sowie einen neuen Planeten vorstellen! Die Besucher werden darüber hinaus die Möglichkeit haben, Borderlands 3 am 2K-Stand selbst Probe zu spielen. Vielleicht haben wir sogar noch die eine oder andere Überraschung im Ärmel...ich bin sehr aufgeregt!

Borderlands 3 wurde im März dieses Jahres, im Rahmen der PAX East angekündigt. Das Spiel wird mit den vier neuen spielbaren Charaktere Moze, Amara, Zane und FL4K aufwarten, die sich in dem neuen Teil der Spielreihe mit den Calypso Twins anlegen. Letztere haben die Banditen-Clans unter sich vereint und versuchen, die alles vernichtende ultimative Macht der Galaxie in die Finger zu bekommen, was die vier Protagonisten verhindern müssen. Der Titel wird ab dem 13. September dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.