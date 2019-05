Kurzmeldungen: Weitere News der Woche vom 19.5. bis 25.5.2019

PC PS4 MacOS

Dollhouse ab 28,99 € bei Amazon.de kaufen.

Umfrage zur PS5: Abwärtskompatibilität wichtigstes Feature Das japanische Spielemagazin Famitsu hat 1.416 Leser befragt, welches Feature ihnen bei Sonys kommender PlayStation am wichtigsten ist und ob sie sich diese überhaupt kaufen werden. Auf Letzteres antworteten 64,7 Prozent mit Ja, während 32,2 Prozent noch unentschlossen sind. Bei der Frage nach den wünschenswerten Features fällt die Stimmenverteilung nicht so eindeutig aus:

Abwärtskompatibiltät (245) Grafik (205) Ladezeiten (205) Preis (172 Leser) Vielfalt von Spielen (116) Sound (115) Online Services (99) VR (97) Streaming (63) Sonstiges (172)

(Quelle: Neogaf)

Alle 89 Millionen-Seller von Capcom

Der japanische Entwickler und Publisher Capcom hat in einer Charts-Tabelle alle 89 Titel aufgelistet, die sich bis heute weltweit mehr als eine Million Mal verkauft haben. Neben den Oldies Street Fighter 2 (6,3 Mio.) und Ghosts'n Goblins (1,64 Mio.) schneiden vor allem die diversen Serien-Teile von Resident Evil sehr gut ab. Die Liste wird jedoch mit weitem Abstand von Monster Hunter - World mit 12,4 Millionen verkauften Exemplaren angeführt. (Quelle: Gamefront)

Die Simpsons-Macher auf der E3 // neues Spiel möglich

Die Producer und Writer der legendären Kult-Serie Die Simpsons werden am 11. Juni mit einem eigenen Panel beim E3 Coliseum auftreten. Das lässt Neuigkeiten zu einem neuen Spiel mit Homer, March, Bart, Lisa, Maggie und den anderen Figuren der Kultserie vermuten. Immerhin ist das letzte Simpsons-Spiel, das Mobile-Game Die Simpsons Springfield von Electronic Arts, bereits sieben Jahre alt. (Quelle: Twitter)

Swine HD Remaster: Neuauflage der Echtzeitstrategie erschienen

Kite Games und Assemble Entertainment haben ihr Versprechen wahr gemacht und das 18 Jahre alte humorvolle und tierische Echtzeit-Strategiespiel Swine in einer überarbeiteten Neuauflage für 9,99 Euro auf GOG, Steam und als Box-Version im Handel veröffentlicht. Für Swine HD Remaster wurden die Texturen überarbeitet, die Auflösung hochgeschraubt, die Einheitenmodelle der sich bekriegenden Schweine und Hasen detailreicher gestaltet, das Interface ans 16:9-Format angepasst und eine erweiterte Zoom-Funktion integriert. Käufer erhalten zusätzlich den Soundtrack, ein digitales Artbook mit bisher unveröffentlichtem Material und eine Making-of-Dokumentation als Bonusmaterial. (Quelle: GOG / Steam)

game-Verband: Fast jeder zweite Gamer interessiert sich für Retro-Konsolen

49 Prozent aller Spieler in Deutschland zeigt Interesse an Retro-Spielekonsolen. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag des Verbandes der deutschen Games-Branche. Dazu wurden rund 2.000 Personen über 16 Jahren online befragt. Demnach hat sich bereits knapp jeder Vierte eine Retro-Konsole wie unter anderem C64 Mini, PlayStation Classic, SNES Mini Classic oder Sega Megadrive Flashback gekauft oder erwägt deren Anschaffung. (Quelle: game)

Action-Rollenspiel Dauntless: Server des Free-to-play-Titels halten Ansturm nicht statt

Am 21. Mai wurde das kostenlose Online-Action-Rollenspiel Dauntless von der Beta-Phase in die finale Version geschaltet. Durch die Crossplay-Funktion, die ein gemeinsames Spielen auf PS4, Xbox One und PC (exklusiv über den Epic Games Store) ermöglicht, haben neben den bereits 3,5 Millionen aktiven Accounts 500.000 Spieler zusätzlich an einem Tag auf die Server zugegriffen. Verbindungsabbrüche, Server-Ausfälle, Verzögerungen beim Kauf von Gegenständen, extrem lange Warteschlangen und Matchmaking-Probleme waren die Folge. Die Entwickler von Phoenix Labs waren auf den Ansturm nicht gefasst, wie sie auf Twitter gestanden, konnten einen Tag später jedoch die gröbsten Probleme durch eine Verdoppelung der Serverkapazitäten beheben. Dauntless spielt in einer Fantasywelt im Comiclook und setzt auf Koop-Kämpfe und das Herstellen eigener Waffen und Rüstungen. (Quelle: Kotaku)

WoW Classic: Beta-Spieler melden die alten Features als Bugs

Scheinbar gibt es unter den Beta-Testern, die seit dem 16.5. die Classic-Version von World of Warcraft ausprobieren können, auch Spieler, die die Originalversion, basierend auf der Version 1.12 aus dem Jahr 2006, gar nicht kennen. So wurden bereits zu große Lebensbalken, das fehlende Fragezeichen bei den Questgebern und zu geringe Spawn-Raten gemeldet. Diese Umstände waren in der damaligen Version jedoch normal und wurden im Laufe der Jahre erst vom Entwicklerteam verbessert. Um Missverständnissen vorzubeugen, hat Blizzard mittlerweile ein FAQ zu den wichtigsten „„Nicht-Bugs““ veröffentlicht. (Quelle: Kotaku)

GfK-Spiele-Verkaufs-Charts Deutschland (13.5. bis 19.5.2019)

PC

1. Anno 1800

2. Rage 2

PS4

1. Days Gone

2. Rage 2

3. A Plague Tale - Innocence

Xbox One

1. Rage 2

2. A Plague Tale - Innocence

3. Rage 2 Deluxe Edition

Wii U

1. Need For Speed - Most Wanted

2. Minecraft

(Quelle: GfK)

Deutschland: Umsatz mit Online-Diensten für Gamer nahezu verdoppelt

Für Dienste, die das gemeinsame Spielen im Internet oder den Zugriff auf eine Spiele-Bibliothek bieten, wurden im Jahr 2018 deutschlandweit 353 Millionen Euro ausgegeben. Das sind 97 Prozent mehr als noch 2017 und 210 Prozent mehr als 2016. Grund für die starke Entwicklung ist unter anderem die weiter steigende Anzahl von Nutzern. Zu den kostenpflichtigen Online-Diensten für Spielekonsolen zählen unter anderem Nintendo Switch Online, PlayStation Plus und Xbox Live Gold. (Quelle: game)