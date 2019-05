Star Ocean - First Departure: HD-Remaster des JRPGs für PS4 & Switch angekündigt

Switch PS4

Square Enix hat via Twitter eine Umsetzung des japanischen Action-Rollenspiels Star Ocean - First Departure R für die PS4 und die Nintendo Switch angekündigt. Weitere Details verriet der Publisher zwar in dem Tweet nicht, dem Bericht von Gematsu zufolge, soll es sich aber um ein HD-Remaster der 2007 erschienenen PSP-Version Star Ocean - First Departure handeln. Letztere wurde vom Entwickler Tose umgesetzt und ist wiederum ein Remake des Originals Star Ocean, das ursprünglich von tri-Ace entwickelt und 1996 für den Super Nintendo veröffentlicht wurde.

Star Ocean dreht sich um die drei Freunde Roddick Farrence, Millie Chliette und Dorne Murtough, die auf der Suche nach einem Heilmittel für eine mysteriöse Krankheit, die ihre Welt befällt, auf eine Weltraumföderation treffen, die im Krieg mit einer anderen galaktischen Macht verwickelt ist. Unter Nutzung fortschrittlicher Technologien und Zeitreisen versucht die Gruppe den Grund für den Krieg zu erfahren und die Heilung für ihren Planeten zu finden.

Das erste Star Ocean wurde nie außerhalb Japans veröffentlicht, da Square Enix kurz vor dem Release des Spiels seine damalige US-Niederlassung schloss und Nintendo sich bereits voll und ganz auf seine kommende neue Konsole, Nintendo 64, fokussierte. Das Cartridge des Originalspiels wurde seinerzeit mit dem Kompressionschip S-DD1 versehen, um die Spieldaten zu komprimieren und eine Grafik zu ermöglichen, die die alternde Super Famicom (Super-Nintendo-Name in Japan) an ihre Grenzen brachte. Das Spiel wartete zudem mit Sprachausgabe im Intro und während den Kampfsequenzen auf, was auf dem System eine Seltenheit darstellte.

Der PSP-Remake wurde später in allen englischsprachigen Regionen in Nordamerika, in Australien, sowie auch in Europa veröffentlicht und bot neben verbesserten Grafiken eine Weltkarte als zusätzliches Feature. Auch das neue HD-Remaster soll den Angaben von Gematsu zufolge mit neuen Funktionen aufwarten. Details dazu gibt es allerdings bisher noch nicht.

Das PSP-Remake markierte den Start von Star Ocean als ein vollwertiges Franchise, das heute fünf Hauptspiele, drei Spin-offs, ein Remake, ein Remaster und ein Manga umfasst.