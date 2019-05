Bloodstained - Ritual of the Night: Post-Launch-Inhalte bringen neue Modi & mehr

PC Switch XOne PS4

Bloodstained - Ritual of the Night ab 39,99 € bei Amazon.de kaufen.

Ab dem 18. Juni wird Bloodstained - Ritual of the Night für PC, PS4 und Xbox One erhältlich sein, ab dem 25.6. folgt die Switch-Version des 2D-Actionadventures, dessen Kickstarter-Kampagne im Juli 2015 mit einem Betrag von etwa 5,5 Millionen US-Dollar erfolgreich abgeschlossen werden konnte.

Solltet ihr Interesse am spirituellen Nachfolger von Castlevania haben, könnt ihr den Titel ab sofort vorbestellen: Während auf Steam derzeit ein Rabatt von zehn Prozent gewährt wird – der Preis beträgt somit 35,99 Euro –, kosten die Konsolenfassungen jeweils 39,99 Euro (PSN-Store, Microsoft Store, Amazon).

Im Zuge der Möglichkeit des Vorbestellens wurden auch Informationen zu den Inhalten preisgegeben, die euch nach der Veröffentlichung erwarten. Zugriff auf diese (kostenfreien) Updates, die die Stretch-Goals der Finanzierungskampagne darstellen, erhalten nicht nur Backer, sondern all jene, die das Spiel besitzen.

Im Detail sind zwei zusätzliche spielbare Protagonisten, Multiplayer (sowohl lokal als auch online) für Koop- und Versus-Modi sowie ein Roguelike-, Chaos-, Classic- und Boss-Revenge-Modus vorgesehen. Hinzu kommen ein Speedrun- und ein Bosh-Rush-Modus. Zu welchem Zeitpunkt genau diese Neuerungen in das Spiel implementiert werden, ist derzeit nicht bekannt.

Nicht zuletzt wurde der Download-Inhalt Iga's Back Pack angekündigt, dessen Preis 9,99 US-Dollar beträgt und der am 18. Juni (PC, PS4 und Xbox One) respektive am 25. Juni (Nintendo Switch) veröffentlicht wird. Durch den DLC erhaltet ihr die Möglichkeit, gegen Koji Igarashi – dem Erschaffer von Bloodstained - Ritual of the Night – höchstpersönlich anzutreten. Seid ihr erfolgreich, erhaltet ihr als Belohnung eine mächtige Waffe.