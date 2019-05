Steam: Frühjahrsputz-Event, Rabatte + diverse Titel gratis spielbar

PC MacOS

Endless Space 2 ab 69,95 € bei Amazon.de kaufen.

Valve hat am 24. Mai auf Steam den sogenannten Frühjahrsputz-Event gestartet. Bis Dienstag, den 28. Mai, könnt ihr dort täglich verschiedene Aufgaben erfüllen und Projekte abschließen. Dafür erhaltet ihr ein neues Abzeichen für euren Account, das ihr mehrstufig aufwerten könnt.

Des Weiteren gewährt Steam derzeit Gratisspielzeit für diverse Spiele. So könnt ihr den Koop-Multiplayer-Titel Dead by Daylight, das Globalstrategiespiel Endless Space 2 (Testnote: 7.0), das Action-RPG Grim Dawn (Testnote: 8.0), das Koop-Survival-Spiel Don't Starve Together, das MMORPG Black Desert Online, die Rennsimulation Assetto Corsa (Testnote: 7.0), das Partyspiel Nidhogg 2 und den Online-Koop-Shooter Left 4 Dead 2 (Testnote: 8.5) kostenfrei ausprobieren.

Darüber hinaus wurden wieder diverse Titel im Preis reduziert. So gibt es aktuell unter anderem Rabatte auf das Action-Adventure Assassin's Creed Odyssey (Testnote: 8.0), den Koop-Shooter Deep Rock Galactic (Early Access), das taktische Abenteuer-Spiel Mutant Year Zero - Road to Eden (Testnote: 8.5), den Platformer Gris (Testnote: 8.0) und zahlreiche weitere Titel. Als Tagesangebote sind überdies das Retro-Arcade-Actionspiel Ubermosh Vol. 7 und das postapokalyptische Sammel- und Überlebensabenteuer 60 Seconds! günstiger zu haben.

Nachfolgend nur eine kleine Auswahl an Beispielangeboten aus dem Store (die komplette Liste reduzierter Spiele könnt ihr wie gewohnt unter dem Link in den Quellenangaben einsehen):