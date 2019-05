Overwatch: Zurückliegende Spiele mittels Replay-Funktion wiederholen

PC XOne PS4

Overwatch ab 25,00 € bei Amazon.de kaufen.

Mit der kürzlich vorgestellten Replay-Funktion erhaltet ihr in Overwatch (im Test mit Wertung 9.5) zukünftig die Möglichkeit, euch vergangene Matches in alle Ruhe anzuschauen. Derzeit steht das neue Feature nur auf dem öffentlichen Testrealm zur Verfügung, vorgesehen ist jedoch, es nicht nur in der PC-Fassung, sondern auch in den Konsolenversionen des inzwischen drei Jahre alten (Team-)Shooters zur Verfügung zu stellen. Wann genau die Implementierung erfolgt, ist aktuell nicht bekannt.

Blizzard hebt hervor, dass ihr euch eure Matches aus der Ego-, Verfolger- oder Vogelperspektive anschauen und das Geschehen bei Bedarf auch verlangsamen oder beschleunigen könnt, um so „spielentscheidende Momente [zu] analysieren“. Außerdem könnt ihr wählen, ob die Benutzeroberfläche angezeigt oder ausgeblendet werden soll.

Zugriff auf eure Replays erhaltet ihr über den mehr als naheliegenden Reiter „Replays“, der sich in eurem Spielerprofil befindet. Gespeichert werden die letzten zehn Partien; aus dem Profil entfernt werden diese jeweils mit der Veröffentlichung eines neuen Patches. Mit welchen Tasten ihr während des Replays welche Aktion auslöst, könnt ihr in den Optionen für die Steuerung unter „Zuschauen“ einsehen.