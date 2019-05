Star Wars - KOTOR: Alita-Co-Autorin soll am Filmdrehbuch arbeiten

PC XOne iOS MacOS Android andere

Einem Bericht des Nachrichtenportals BuzzFeed News zufolge soll Lucasfilm aktuell ein Drehbuch für eine Verfilmung von Star Wars - Knights of the Old Republic schreiben lassen. Den Script soll Laeta Kalogridis verantworten, die zuletzt als Co-Autorin an Alita - Battle Angel und zuvor an Filmen, wie Pathfinder, Shutter Island, sowie der Netflix-Serie Altered Carbon arbeitete.

Das Projekt soll sich den Angaben des Portals zufolge bereits seit Anfang des vergangenen Jahres in Entwicklung befinden und in einer eigenen Filmtrilogie umgesetzt werden. Bisher haben sich weder Lucasfilm, noch Disney oder die Autorin diesbezüglich zu Wort gemeldet. Bis eine offizielle Bestätigung erfolgt, solltet ihr die Nachricht daher als Gerücht betrachten.