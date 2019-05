Gamestop-Tauschaktion: Rabatt auf Xbox One X für alte Konsole + Spiele

XOne

Xbox One X ab 429,00 € bei Amazon.de kaufen.

Gamestop hat erneut eine Tauschaktion gestartet, bei der ihr bis zum 3. Juni eure alte Konsole samt zwei Spielen gegen einen Rabatt auf eine brandneue und leistungsstärkere Xbox One X (regulärer Preis: 499,99 Euro) erhalten könnt. Welche Konsole ihr abgebt, spielt dabei keine Rolle, denn es werden neben der Xbox One und der Xbox One S auch eine PS4, PS4 Slim, PS4 Pro und die Nintendo Switch akzeptiert. Folgende Tauschmöglichkeiten werden geboten:

Gebt eine Xbox One S (500 GB, 1 TB oder 2 TB) samt funktionierendem Controller und zwei Xbox-One-Spielen ab und erhaltet eine Xbox One X im Bundle mit Ubisofts MMO-Shooter The Division 2 (Testnote: 9.0) für 199,99 Euro

(Testnote: 9.0) für 199,99 Euro Gebt eine Xbox One (500 GB oder 1 TB) und zwei Spiele ab und erhaltet eine Xbox One X für 229,99 Euro

Gebt eine PS4 (500 GB oder 1 TB) und zwei Spiele ab und erhaltet eine Xbox One X für 169,99 Euro

Gebt eine PS4 Slim (500 GB oder 1 TB) und zwei Spiele ab und erhaltet eine Xbox One X für 159,99 Euro

Gebt eine PS4 Pro und zwei Spiele ab und erhaltet eine Xbox One X für 79,99 Euro

Gebt eine Nintendo Switch ohne Spiel ab und erhaltet eine Xbox One X für 149,99 Euro

Alle Spiele müssen jeweils für die Konsole beiliegen, die ihr abgeben wollt und es darf sich nicht um abwärts- oder aufwärtskompatible Titel handeln. Welche Spiele von der Tauschaktion ausgeschlossen sind, könnt ihr auf der Homepage von Gamestop im FAQ-Bereich einsehen.