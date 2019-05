Community-Projekte: Zweite „Spielplatz“- und erste „Echtwelt-Loot“-Galerie

Im Folgenden informieren wir euch über zwei geplante Community-Projekte, an denen jeder registrierte GamersGlobal-User – Redakteure selbstverständlich eingeschlossen – teilnehmen kann. Je mehr Teilnehmer Beiträge einsenden, umso abwechslungsreicher wird die jeweilige Galerie.

„Spielplätze unserer User“

Ende April ermöglichten euch 21 User sowie der GG-Chefredakteur einen Einblick in ihre „Spielplätze“. In der entsprechenden Plus-Galerie konntet ihr euch folglich anschauen, an welchen Orten die Teilnehmer spielen und wie diese ihre Spielplätze ausgestattet und gestaltet haben.

Da das Interesse an dieser ersten Spielplatz-Galerie recht hoch war, ist eine weitere Ausgabe in Planung. Wie schon zuvor, kann auch dieses Mal jeder registrierte User mitmachen – egal, ob Schreibtische, Wohn-/Arbeitszimmer-Aufbauten, eigens Angefertigtes: Zeigt der GG-Community euren „Spielplatz“. Den Link zum Teilnahmeformular sowie weitere Details findet ihr weiter unten.

„Echtwelt-Loot: Das sammeln unsere User“

Sowohl vor längerem im Forum vorgeschlagen als auch in den Kommentaren unter der eingangs erwähnten Galerie diskutiert wurde ein weiteres Community-Projekt, an dem ihr ebenfalls ab sofort teilnehmen könnt. Konkret geht es hierbei um jene Spiele-bezogenen Gegenstände, die ihr durch den Kauf von Collector's Editionen und ähnlichem erworben habt und von denen ihr euch auch nicht so schnell trennen würdet (Statuen, Büsten, Figuren, Stoffkarten und was es sonst alles gibt). Ebenfalls eingereicht werden können Eindrücke gesammelter Hardware und natürlich Fotos zu Spielebox-Sammlungen, die ebenfalls im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte entstanden sind.

Neben einer kurzen Beschreibung der Abbildung beziehungsweise weiteren Details, könnt ihr zum Beispiel erwähnen, warum ihr ausgerechnet diese Figur „haben musstet“ oder welche Begeisterung für euch hinter dem Sammeln von Spielen respektive deren Verpackungen steckt.

Teilnahme innerhalb weniger Minuten

✱ Teilnahmeformular aufrufen für: „Spielplatz“-Galerie oder „Echtwelt-Loot: Das sammeln unsere User“-Galerie (externe Angebote)

Ab sofort könnt ihr eure Fotos einsenden – der (ungefähre) Teilnahmeschluss ist Samstag, der 1. Juni. Für beide Vorhaben sind die Voraussetzungen für das Einsenden eines Beitrages identisch. Abermals gilt, dass mindestens 10 Beiträge pro Galerie vorhanden sein sollten. Nachfolgend ein paar Hinweise für eure Teilnahme:

— Foto:

Pro Teilnehmer ist ein Bild möglich.

Bezeichnet euer Bild mit [username]_spielplatz.jpg beziehungweise [username]_sammlung.jpg .

beziehungweise . Nutzt bitte ausschließlich das Querformat .

. Bitte reicht jeweils möglichst ein Foto ein, dessen Abmessungen 1920x1080 Pixel betragen. Das hat den einfachen Grund, damit in der Galerie ein einheitliches Format gegeben ist beziehungsweise wechselnde Größen vermieden werden. Solltet ihr das jeweilige Foto mit eurem Smartphone oder Tablet machen und keine Bearbeitung vornehmen können, könnt ihr es dennoch über das Formular einsenden.

betragen. Das hat den einfachen Grund, damit in der Galerie ein einheitliches Format gegeben ist beziehungsweise wechselnde Größen vermieden werden. Solltet ihr das jeweilige Foto mit eurem Smartphone oder Tablet machen und keine Bearbeitung vornehmen können, könnt ihr es dennoch über das Formular einsenden. Achtet zudem darauf, dass euer Bild nicht größer als 5 Megabyte ist.

— Bemerkungen/Beschreibungen:

Bitte beschreibt in ein paar Sätzen (oder gerne auch mehr), was auf eurem Bild zu sehen ist. Zwar dürfte gerade ein „Spielplatz“-Foto auch ohne Bemerkung auskommen, da dieser Fall für die Galerie jedoch nicht optimal ist, kann es sein, dass nachträglich durch die Redaktion Texte erstellt werden, die vermutlich nicht jedem zusagen würden. Daher schlagen wir vor, dass ihr besser eine eigene Beschreibung einreicht.

— Im Forum melden: