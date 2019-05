E3 2019: Ankündigung eines neuen Darksiders offiziell bestätigt [Upd.]

PC XOne PS4

Update vom 31. Mai 2019 um 11:50 Uhr

Inzwischen wurde die Ankündigung eines neuen Darksiders auf der diesjährigen E3 auch durch den verantwortlichen Veranstalter ESA (Entertainment Software Association) offiziell bestätigt. So taucht der Titel im Programmplaner für das E3 Coliseum 2019 auf, in dem Termine für verschiedene Panels, Präsentationen und Diskussionsrunden aufgelistet werden.

Das Panel findet dem Programmplaner zufolge am 13. Juni 2019 um 9:30 (lokaler Zeit) statt. Hierzulande wird dieses somit um 19:30 Uhr live übertragen. Der Name des Panels lautet: „Darksiders: Action-Adventure evolved“. In der Beschreibung heißt es dazu:

Eine Diskussion über die Entstehung des Darksiders-Universums und wie es weitergeht. Das Panel geht mit der Enthüllung des brandneuen Darksiders-Spiels auf der E3 2019 einher, mit dem das Franchise eine neue Richtung einschlägt.

Geplant ist eine Podiumsdiskussion darüber, wie man ein Action-Adventure-Franchise mit einer reichhaltige Geschichte (im Spiel und außerhalb) erschafft und richtig pflegt.

Originalmeldung vom 24. Mai 2019 um 13:38 Uhr

Ende vergangener Woche gab der schwedische Publisher THQ Nordic bekannt, dass man auf der anstehenden E3 in Los Angeles zwei große AAA-Ankündigungen vornehmen wird. Wie das Unternehmen angab, werden sich diese zum einen um eine „neue Vision einer beliebten Marke“ und zum anderen um eine „lang erwartete Rückkehr eines galaktisch beliebten Franchises“ drehen. Wie aus einem Leak hervorgeht, soll es sich bei den beiden Spielen um Darksiders - Genesis, sowie eine Fortsetzung der Klassiker-Reihe Destroy all Humans handeln.

Die beiden Namen ließ offenbar THQ Nordic selbst während einer „Fragt uns was ihr wollt“-Runde auf Reddit durchsickern. Weitere Angaben wurden allerdings nicht gemacht. Was genau die „neue Vision“ für die Darksiders-Serie bedeutet und was ein neues Destroy all Humans bieten wird, werden wir dann wohl im kommenden Monat erfahren. Zu weiteren Spielen von THQ Nordic auf der E3 sollen laut der Liste noch das im August letzten Jahres angekündigte Desperados 3, das im Februar angekündigte Monster Jam Steel Titans, weitere Neuigkeiten zu Biomutant (im gamescom-Anspielbericht) und möglicherweise ein noch unbekanntes Spiel mit dem Titel Monkey King gehören (letzteres ist in der geleakten Liste mit einem Fragezeichen versehen). Der Publisher selbst hat sich zu dem Leak bisher noch nicht weiter geäußert.