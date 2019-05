PC Switch 360 XOne PS3 PS4 MacOS

Wer hat Siri schon mal gefragt, ob sie eine Frau ist? Nicht nur die Antwort kann verblüffend sein, Frage und die Intention dahinter sind laut Unesco gar problematisch. Dass Elvira aus dem Amiga-Shocker Mistress of the Dark weiblich ist, daran besteht indes kein Zweifel. Ferner geht es um den GameStar-Kodex, der offensichtlich nicht für GamePro gilt, Games-Kunstwerke für die Hosentasche, Flopkonsolen und das WHO-Thema Spielsucht.

Siri, was vermittelst du für ein Frauenbild?

spiegel.de am 23.5.2019, von Daniel Reinhardt

Wenn ihr Siri fragt, ob sie eine Frau ist, antwortet sie ausweichend mit „Ich bin Siri“ oder etwas patzig mit „Ist das relevant?“. Obwohl offiziell alle Sprachassistenten geschlechtslos sind, werden die meisten doch von Frauenstimmen vertont. Das kann laut eines Unesco-Berichts negative Auswirkungen haben: „Dass Sprachassistenten weibliche Sprachmuster und Stimmen haben, könnte suggerieren, dass Frauen gefügige oder gefallsüchtige Helfer seien.“ Einige männliche Nutzer pflegen einen anzüglichen Ton und die Autoren des Berichts schlagen gleich ein paar Lösungen vor. Und der Spiegel wäre nicht der Spiegel, wenn nicht gleich noch eine Fotostrecke mit den besten Siri-Sprüchen eingebunden würde.

Wie mich Elvira auf dem Amiga 500 um den Verstand brachte

videospielgeschichten.de am 24.4.2019, von Thilo Nemitz

„Was hat 1990 den Reiz des bei Horror Soft programmierten und von Accolade vertriebenen Computerspiels Elvira - Mistress of the Dark ausgemacht? Sicher nicht die langen Ladezeiten, häufigen Diskettenwechsel oder das klobige Kampf- und Inventar-System.“ Auch Elviras Kurven haben den Autor dieses Beitrags nicht um den Verstand gebracht, ebenso wenig der hohe Schwierigkeitsgrad. Was stattdessen seinen „Trip mit Herzklopfen“ auslöste und warum die Mistress of the Dark ein Dauerthema auf dem Schulhof war, erfahrt ihr in diesem Beitrag.

Journalistische Offensive bei der GameStar: Für die kleine Schwester reicht es nicht

medienbiene.com am 11.5.2019, von Jannick

Die GameStar hat sich im April einem neuen journalistischen Kodex verpflichtet. Ein Punkt: kein Clickbait! Die GamePro, die als Schwestermagazin unter dem selben Chefredakteur läuft und sich Web-Design und teilweise Inhalte mit der GameStar teilt, wird hier ausdrücklich nicht erwähnt. Und so werden dort News wie „Cuphead - ihr glaubt nicht, wem ihr den Switch-Port zu verdanken habt“ oder „The Last of Us 2 - Fans flehen Naughty Dog an: gebt uns Release-Datum“ veröffentlicht. User stören sich in den Kommentaren reihenweise an den „Clickbait-News mit null Inhalt“. „Die GamePro hingegen wehrt sich nicht gegen Kritik, schlimmer noch: sie wird ignoriert. Solange die Klickzahlen stimmen, mag das ein legitimes Mittel für die Fortführung des Erfolges sein.“ Immerhin wird in dem gewohnt kritischen Rosinenpicken auf medienbiene.com die GameStar für ihren Kodex und dessen Einhaltung gelobt.

Games-Kunstwerke für die Hosentasche

golem.de am 13.5.2019, von Rainer Sigl

Habt ihr schon einmal etwas von Cultist Simulator, Dungeon Warfare 2, Photographs, Solar Settlers oder Distraint 2 gehört? Wenn nicht, seid ihr offenbar keine passionierten Smartphone-Gamer. Der österreichische Spielejournalist Rainer Sigl stellt hier fünf Neuerscheinungen für iOS und Android vor, die keine simplen Spielchen sind, sondern mal Echtzeitstrategie mit Kartenspiel, mal Indie-Horror mit Adventures für das kleine Display zu anspruchsvollen Titeln mixen.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: „Flops der Konsolengeschichte“

gamersglobal.de am 17.8.2009, von KosmoM

„Das Nintendo Entertainment System, Sega Mega Drive, Atari 2600, alles zeitlose Klassiker. Noch heute erinnern sich Gamer älteren Semesters gern an diese Konsolen ihrer Kindheit zurück. Aber, wie in jeder Branche, gibt es auch hier schwarze Schafe und legendäre Flops. Die Gründe hierfür sind vielfältig und für jede Konsole individuell. Mal war die Technik mangelhaft, die Zielgruppe nicht klar umrissen, das Konzept nicht gut durchdacht, die Spiele mies oder die Konsole war schlichtweg zu teuer.“ Beispiele dafür hat KosmoM in einem der ersten User-Artikel auf GamersGlobal gesammelt, leider ohne danach den versprochenen und angeteaserten zweiten Teil zu veröffentlichen.

Fundstück: „Eine Betroffene erzählt, wie sie süchtig nach Videospielen wurde“

stern.de am 14.7.2018, von Frank May

Nachdem die WHO in dieser Woche Online-Spielsucht zur Krankheit erklärte und es in den Kommentaren zur News einige Skeptiker gab, hier das Beispiel einer 53-jährigen Frau, die 12 bis 16 Stunden am Tag in Fantasy-Rollenspielen verbrachte, Kinder und Mann vernachlässigte und dazu noch Alkohol trank. Sie wurde therapiert und ging damit im vergangenen Jahr an die Öffentlichkeit um auf die Gefahren der Spielsucht aufmerksam zu machen.

Im Video: Senioren Zocken

Die vier rüstigen Rentner vom YouTube-Kanal „Senioren Zocken“ spielen die ersten drei Missionen von Diablo 3 und bringen durch ihre Kommentare das gesamte Spiel auf den Punkt: „Meine Güte, ist da viel Blut!“, „Du hinterlistiges Luder, du!“, „Wo ist denn jetzt der Teufel? Sitzt der hier im Feuer?“, „Schrecklich, immer nur Mord und Totschlag!“, „Jetzt bin ick tot, nä?“, „Ei, ja, weg mit dem Ding, weg, hey...“, „Ha, ha, satt gemacht!“, „Wo ich richtig drin bin in meinem Element muss ich aufhören?!?“

