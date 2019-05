Steam: Valve listet die erfolgreichsten Spiele im April

Valve hat auf Steam eine Liste der 20 „erfolgreichsten Neuerscheinungen“ aus dem vergangenen Monat April veröffentlicht. Dabei wurden die Einnahmen der ersten zwei Wochen nach Release jedes Spiels berücksichtigt, das zwischen dem 1. und 30. April 2019 erschien. Konkrete Zahlen nennt Valve allerdings nicht. Nachfolgend die Top 20 nach Veröffentlichung sortiert:

Totally Accurate Battle Simulator – 1. April

– 1. April Super Dragon Ball Heroes - World Mission – 4. April

– 4. April Islanders – 4. April

– 4. April Marz - Tactical Base Defense (im User-Artikel) – 4. April

(im User-Artikel) – 4. April Supraland – 5. April

– 5. April Phoenix Wright - Ace Attorney Trilogy – 9. April

– 9. April Vacation Simulator – 9. April

– 9. April Zanki Zero - Last Beginning – 10. April

– 10. April Pathway – 11. April

– 11. April Weedcraft Inc – 11. April

– 11. April Staxel – 11. April

– 11. April One Finger Death Punch 2 – 15. April

– 15. April Forager – 18. April

– 18. April Pagan Online – 18. April

– 18. April Katana Zero – 18. April

– 18. April Driftland - The Magical Revival – 18. April

– 18. April Paper Dolls Original – 19. April

– 19. April Mortal Kombat 11 (Testnote: 9.0) – 23. April

(Testnote: 9.0) – 23. April Imperator - Rome – 25. April

– 25. April Mordhau – 29. April

Am 1. Dezember vergangenen Jahres gab Valve bekannt, dass man die eigenen Einnahmen bei finanziell erfolgreichen Spielen künftig ab einen gewissen Umsatz in fünf Prozent Schritten senken wird. Bisher hat Valve für jedes Spiel stets einen festen Anteil von 30 Prozent für sich beansprucht. Zukünftig wird dieser ab 10 Millionen US-Dollar Umsatz auf 25 Prozent und ab 50 Millionen auf 20 Prozent herabgesenkt, womit die Entwickler mehr Geld erhalten, wenn sich ihre Titel entsprechend verkaufen. In dem Zusammenhang wäre es Interessant gewesen zu erfahren, ob und welche Spiele auf der Liste die erste Umsatz-Marke tatsächlich geknackt haben.