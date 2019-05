Star Trek: Picard – Teaservideo und Key-Art zur Amazon-Prime-Serie veröffentlicht

Vor etwa einer Woche informierten wie euch darüber, dass die kommende Star Trek-Serie außerhalb der USA exklusiv bei Amazon Prime Video erscheint. Kurz darauf wurde auch deren offizieller Titel bekanntgegeben, der schlicht Star Trek: Picard lautet. Die Bezeichnung kommt nicht von ungefähr, spielt doch Sir Patrick Stewart erneut Captain Jean-Luc Picard.

Um die Neugier weiter anzufachen, wurde für all jene, die die Ausstrahlung der Serie mit Spannung erwarten, am 23. Mai sowohl das Key-Art als auch ein erstes kurzes Video veröffentlicht. Das Poster könnt ihr euch durch einen Klick auf das Teaserbild vollständig anschauen, während der Clip wie gewohnt unterhalb dieser Zeilen abgerufen werden kann.

Dass das Teaservideo ausgerechnet am 23.5. freigegeben wurde, ist kein Zufall: Vor 25 Jahren wurde die letzte Folge von Star Trek - The Next Generation (deutsch: Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert) erstmals ausgetrahlt. Der Originaltitel dieser Episode lautet „All Good Things ...“. Bewusst nebulös heißt es auf der Star-Trek-Website im Zusammenhang mit dem aktuellen Video:

Heute vor 25 Jahren endete Star Trek - The Next Generation mit „All Good Things“. Aber das Ende ist nur der Anfang.

Allzu viel gibt die etwa 1:10 Minute kurze Aufnahme nicht preis. Als Schauplatz dient lediglich das Weingut von Picards Familie, das bereits in der TNG-Serie zu sehen war. Als Begleitkommentar ist eine weibliche Stimme zu hören, die sich direkt an Picard richtet:

Vor 15 Jahren, heute, haben Sie uns aus der Dunkelheit geführt. Sie befehligten die größte Rettungsflotte der Geschichte. Dann – das Unvorstellbare. Was hat Sie das gekostet? Ihr Glaube? Ihr Vertrauen in uns? Ihr Vertrauen in sich selbst? Sagen Sie uns – warum haben Sie die Sternenflotte verlassen, Admiral?

Über die Story von Stark Trek: Picard ist bislang kaum etwas bekannt. Unter anderem gab Alex Kurtzman, einer der ausführenden Produzenten, kürzlich an, dass es die Aufgabe gewesen sei, „[die Serie] zu einer psychologischeren Show zu machen, einer Charakterstudie über diesen Mann, der sich im Ruhestand befindet“. Zudem soll es „... ganz anders sein als bei Discovery. Es wird langsamer und meditativer sein“.