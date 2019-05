Pathfinder - Kingmaker: Enhanced Edition und dritter DLC ab 6. Juni

PC Linux MacOS

Wie Owlcat Games und Deep Silver heute via Pressemitteilung bekannt gegeben haben, erscheint am 6. Juni die Enhanced Edition des Rollenspiels Pathfinder - Kingmaker (zur Preview), zusammen mit der dritten Downloaderweiterung namens Beneath the Stolen Lands. In dieser trifft eure Gruppe auf den selbsternannten Beschützer Golarions und entdeckt, welche Geheimnisse unter den Stolen Lands verborgen liegen. In einem wandelbaren Labyrinth, welches sich als ein schier unendliches rogue-like Abenteuer entpuppt, müsst ihr das Land gegen einen der tödlichsten Feinde verteidigen, die ihr Unheil jemals in die Welt getragen haben.

Die Erweiterung kann direkt über das Hauptmenü aufgerufen werden. Dabei könnt ihr aus zahlreichen Möglichkeiten eine komplett neue Gruppe erstellen und sie eurem eigenen Spielstil anpassen. Nach einer Niederlage solltet ihr euch aber nicht geschlagen geben, denn entsprechende erspielte Vorteile und Fortschritte bleiben bei einem Neustart des Dungeons bestehen. Alternativ könnt ihr das Verließ auch mit eurem Hauptcharakter und seinen Gefährten angehen.

Aufgrund von Feedback und Vorschlägen von Spielern haben sich die Entwickler dazu entschlossen, eine Enhanced Edition des Hauptspiels zu veröffentlichen. Diese enthält diverse Erweiterungen und wurde um mehrere Funktionen verbessert. Dazu zählen neben einer zusätzlichen Charakter-Klasse auch neue Fähigkeiten, Gegenstände und Waffen. Außerdem gibt es neue Möglichkeiten, um einen Charakter zu erstellen und entsprechend zahlreiche Fehlerkorrekturen und Verbesserungen. Die Enhanced Edition ist für alle Besitzer des Spiels kostenlos, die neue Downloaderweiterung kann für 9,99 Euro erworben werden. Diese ist aber auch Bestandteil des Season Pass, welcher auch die Erweiterungen The Wildcards und Varnhold's Lot enthält.