Eine Prise Steampunk, etwas Twin-Stick-Action und eine gehörige Portion FTL: Faster than Light – fertig ist die Fission Superstar X genannte 2D-Mixtur aus dem Hause Turbo Pelvis 3000.

Mit Celine unter den Rumpf gebunden geht die Reise ab gen Mutter Erde.

Wie ich die Bombe lieben lernte

Gutes Personal findet ihr auch in der dreckigsten Spelunke.

Altes Modell, neue Teile

Ihr könnt euren Augen trauen, im Weltall fliegen die Wale.

Roguelike-Shooter (auch für PC)

Einzelspieler

Für Anfänger und Fortgeschrittene

Erhältlich seit dem 21.5.2019 für 14, 99 Euro

In einem Satz: Bombige Unterhaltung im Weltall

Videospieler retten bekanntlich mehr Galaxien vor dem Frühstück, als die meisten Menschen in ihrem ganzen Leben. Aber es ist und bleibt ein Knochenjob. Die traurige Wahrheit lautet jedoch, dass die Gegenseite es auch nicht leichter hat und jeden Tag einer Armee daher gelaufener Möchtegern-Helden gegenüber steht. Man schnallt sich nicht einfach eine riesige Bombe unter den Raumgleiter und pulverisiert den blauen Planeten. Das ist harte Arbeit! Ihr glaubt uns nicht? Dann begleitet uns auf unserer explosiven Mission inauf der Xbox One.Celine ist eine wahrhaftige Sexbombe und versprüht das nukleare Etwas. Kein Wunder, dass ihr stolzer Erfinder Dr. Leopold die stählerne Dame unbedingt in Aktion sehen und der Erde die Massenvernichtung angedeihen lassen möchte. Ein Mann braucht eben Ziele, und wir einen Auftrag. Die paar Tonnen Sprengstoff unter dem Schiffsrumpf werden wir schon schaukeln können. Die Regler der Stereoanlage auf Anschlag gestellt, surfen wir bei treibenden Synthie-Beats dem strahlenden Finale entgegen. Wieder und wieder – schließlich ist Fission Superstar X ein echter Roguelike-Shooter, der den Abspann nicht so leicht frei gibt.Die interstellare Blechbüchse in Fission Superstar X gleitet unter eurem Kommando durch das zufällig generierte 2D-Weltall und muss vor allerlei Gefahren beschützt werden. Vornehmlich richtet ihr dazu die Geschütze (alle gleichzeitig!) mit dem rechten Stick aus und entfesselt per Trigger einen Kugelhagel gegen feindliche Raumschiffe, Obermotze, Kometen, den Feierabendverkehr und fliegende Kühe. Das Spiel nimmt sich und die Gesetze der Physik offensichtlich nicht allzu ernst. Dass das Ganze nicht in eine epileptische Ballerorigie ausartet, ist dem begrenzten Energie- und Munitionsvorrat sowie dem eingeschränkten Schussfeld der Kanonen geschuldet. Jedes Geschütz verfügt über einen toten Winkel, den ihr durch die geschickte Positionierung des Raumschiffes negiert.Eure Widersacher unterliegen der gleichen Limitierung bezüglich der Waffensysteme, weshalb ihr euch stets in deren Windschatten tummeln solltet. Größere Schiffe verfügen jedoch über deutlich mehr Kanonen und Feuerkraft als die anfänglichen Rostlauben und erschweren somit die Ninja-Taktik. Hier hilft nur die Rüstungsindustrie. Der Flug zur Erde ist in kurze Abschnitte unterteilt, an deren Ende ihr den weiteren Weg inklusive Zwischenstopps selbst bestimmen könnt. In der Werkstatt stopft ihr die Löcher im Blech oder installiert eine schöne neue Kettensäge für zukünftige Auffahrunfälle. Oder doch lieber den Schallemitter?Neues Personal rekrutiert ihr in der nächsten Kneipe, denn irgendwer muss die zahlreichen Geschütze schließlich auch bemannen. Und ein bisschen Schwund ist auch immer. Wohl dem, der einen Doktor oder Mechaniker mit an Bord hat. Weil Zeit ein kostbares Gut ist, könnt ihr am Ende jedes Abschnitts nur eine Fähigkeit der Crew-Mitglieder nutzen und müsst zwischen Not und Elend abwägen. Besser den Piloten zusammenflicken, eine Trainingseinheit ansetzen oder doch lieber die Karre reparieren?Der Zufallscharakter von Fission Superstar X macht euch ab und an einen zusätzlichen Strich durch die Rechnung. Etwa dann, wenn ihr als lodernder Feuerball durchs All treibt, aber partout keine Schrauberbude in Sicht ist. Scheitern ist jedoch ausdrücklich ein Teil des Spielprinzips. Ist euer einziges Leben verwirkt, geht die Hatz von vorne los. Wer das Ende (vom Abspann wollen wir an dieser Stelle noch nicht sprechen) soweit wie möglich hinaus zögert, erhält zudem einmalig Bonuspunkte für den nächsten Anlauf.Fission Superstar X erscheint wie eine Liaison zwischen einem Twin-Stick-Shooter und einer um das Micro-Management beraubten Light-Version von FTL: Faster than Light (im Test, Note: 8.5) . Ihr startet jeden Trip in einer schwachbrüstigen Sardinenbüchse, stattet diese peu à peu mit Waffen und Personal aus und kommt mit genügend Zeit und Ausdauer in den Genuss des Abspanns. Der gefällige Soundtrack, das verrückte Art-Design und der selbstironische Unterton kitten dabei manche Schwäche hinsichtlich Varianz und Abwechslung.