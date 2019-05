E3 2019: Public-Showcase für Cyberpunk 2077

PC XOne PS4

Das kommende Open-World-Science-Fiction-Action-Rollenspiel Cyberpunk 2077 (zum Preview) wird auf der diesjährigen E3 in Los Angeles erstmals auch in einem öffentlichen Bereich der South Exhibit Hall präsentiert. Dies gab Adam Badowski, der Leiter des verantwortlichen Studios CD Projekt heute, am 23. Mai, auf dem eigenen Twitter-Account bekannt.

CD Projekts Global Community Lead Marcin Momot erklärte kurz nach der Ankündigung, dass die öffentliche Präsentation nicht bedeutet, dass der Titel für die Besucher spielbar sein wird: „Wir werden in dem Kinobereich Gameplay-Präsentationen zeigen (gespielt von uns)“, so Momot. Wer also gehofft hat selbst hand anlegen zu können, muss sich weiterhin gedulden.