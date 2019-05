Playdate: Neuer Handheld mit Kurbelsteuerung angekündigt

andere

Bisher war der Hersteller Panic Spielern hauptsächlich als Publisher des Walking Simulators Firewatch bekannt, zuvor war er lediglich als Studio für Mac- und iOS-Software in Erscheinung getreten. Nun aber hat die in Oregon ansässige Firma einen neuen Handheld angekündigt. Dieser hört auf den Namen Playdate und bringt so einige Überraschungen mit.

Schaut man sich erste Bilder und Videos des Playdate an, wird schnell deutlich, dass Panic mit ihrem Gerät nicht in Konkurrenz mit 3DS, PSVita oder gar Switch treten möchte. Der Handheld fällt relativ klein und fast schon quadratisch aus. Das Case ist in knalligem Gelb gehalten, das Display ist ein Schwarz-Weiß-Bildschirm. Zur Eingabe gibt es ein digitales Steuerkreuz sowie zwei Aktionstasten. Zusätzlich befinden sich ein Kopfhörer- sowie USB-C-Anschluss am Playdate, Daten werden über WiFi oder Bluetooth übertragen.

Auffällig ist aber insbesondere die an der rechten Seite angebrachte Kurbel, die als weitere Eingabe für Spiele genutzt wird. In einem Beispiel-Gif zeigen die Macher, wie man durch das Drehen der Kurbel eine Animation steuern kann, wobei sich die Geschwindigkeit und die Richtung (also vorwärts oder rückwärts) nach der Drehgeschwindigkeit richten. Wie Panic angibt, müssen Spiele die Kurbel jedoch nicht zwingend verwenden.

Angekündigt ist der Playdate für 2020 zu einem Preis von 149 US-Dollar. Neben der Hardware ist im Preis auch eine erste Staffel mit zwölf Spielen enthalten. Diese werden ab Veröffentlichung im Wochentakt erscheinen – um welche Titel es sich genau handelt, soll aber bis zum Schluss ein Geheimnis bleiben. Panic betont aber, dass es "neue" Spiele sein werden, die mal kürzer, mal länger, mal experimentell und mal traditionell ausfallen. Wie es danach weitergehen wird, ob folgende Spiele also ebenfalls in Staffeln erscheinen und wie viel sie kosten werden, ist aktuell noch nicht bekannt. Bis zum Release des Playdate möchte Panic jedoch stetig weitere Infos bekanntgeben.